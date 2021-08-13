台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護齊心抗疫守護北海岸

▲台大金山分院感謝「陽明山天籟度假酒店」捐贈物資。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為新北市萬里、金山、石門及三芝等四區的重要醫療重心，一肩扛起北海岸新冠肺炎篩檢及治療的重責大任。院長張志豪代表院方，感謝各界力挺第一線醫護人員，以實際行動力挺台大金山分院，成為醫護人員強而有力的後盾，守護北海岸鄉親生命健康。

位於北海岸台大醫院金山分院，為新北市萬里、金山、石門及三芝等四區的重要醫療重心，一肩扛起北海岸新冠肺炎治療及篩檢的重責大任。院方表示，感謝企業及善心人士捐贈物資，美商亞培股份有限公司台灣分公司、萬久平塑膠工業股份有限公司、捷亨貿易有限公司李英誌先生。

▲台大金山分院感謝「聯發國際餐飲集團」捐贈物資。

另外，朵琳有限公司翁秀婷小姐、永盛實業社鄧美惠女士、聖安山-明道文化中心、空軍防空暨飛彈第七九三旅、亞東劇團、澔辰國際餐飲有限公司-板橋麗寶新銳咖啡、陽明山天籟渡假酒店、聯發國際餐飲集團、塔帕笠屋、小瑪克手工披薩、蔡惠玲、陳江彩雲等及各界善心人士。

台大金山醫院張志豪院長表示，誠摯感謝社會各界善心人士捐贈，也給醫療團隊更大支持。疫情尚未安全平息，大家仍需堅守崗位，戰戰兢兢，台大醫院金山分院目前欠缺的物資為快篩及PCR試劑，如有捐贈意願請洽院長室，電話：02-2498-9898分機2303張秘書。

▲台大金山分院感謝「永盛實業社鄧美惠女士」捐贈兔寶寶裝、面罩。

▲台大金山分院感謝「捷亨貿易有限公司／朵琳有限公司」捐贈抗菌洗手乳。

▲台大金山分院感謝「亞東劇團」捐贈蛋糕甜點。

▲台大金山分院感謝「美商亞培台灣分公司」捐贈安素綜合營養。

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