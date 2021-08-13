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企業團體攜手贈移動式正壓篩檢站　助台大金山分院提升篩檢效能

▲企業團體攜手贈移動式正壓篩檢站 助台大金山分院提升篩檢效能。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲企業團體攜手贈移動式正壓篩檢站，助台大金山分院提升篩檢效能。台大醫院金山分院張志豪院長（右4）、舊金山總督溫泉劉信雄董事長（右3）、台北永樂扶輪社劉永愉社長（左4）。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為北海岸的疫情第一道防線，在疫情爆發期間，持續守護地方鄉親健康，面對篩檢的民眾，醫護人員必須身著悶熱厚重的防護衣，長時間在戶外為民眾進行採檢。舊金山總督溫泉劉信雄董事長及台北永樂扶輪社廖永愉社長聞訊，贈送本院「移動式正壓篩檢站」，為第一線醫護人員帶來溫暖的守護。

台大醫院金山分院表示，「移動式正壓篩檢站」可以有效提供醫護人員良好的採檢環境，讓醫護人員不再需要身著厚重的防護衣，而正壓的設計讓空氣只能由內往外送，將潛在疫病風險阻隔在篩檢亭之外，為第一線醫護人員提供安全、舒適的採檢環境。

▲企業團體攜手贈移動式正壓篩檢站 助台大金山分院提升篩檢效能。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲移動式正壓篩檢站。

近日由張志豪院長代表受贈，感謝民間企業的誠摯相挺，並幫助本院提升能見度，為防疫之路增添強而有力的雙翼，台大金山分院感謝各界的愛心，並將持續與民眾齊心抗疫。

張志豪院長表示，現在透過篩檢站，大大提升篩檢效能，配合疫病門診，針對需開刀、住院、及侵入性檢查的民眾，進行採檢。採檢時間為每週一下午與每週四上午，民眾若有採檢需求，請洽台大醫院金山分院，電話：02-2498-9898。

▲企業團體攜手贈移動式正壓篩檢站 助台大金山分院提升篩檢效能。（圖／台大醫院金山分院提供）

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