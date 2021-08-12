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女嬰丟垃圾車！狠母見警嚇到發抖…喊「MC都有來」：黑黑一坨滑出來

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄連著胎盤的女嬰屍於垃圾車內，被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼陳女被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝，下同）

記者陳豐德、戴若涵／新北報導

新北市新莊區中港路上的垃圾車內，12日上午驚見女嬰屍，清潔隊發現過後，隨即報警處理。陳女被找到時，得知事件曝光嚇得直發抖，表示凌晨上廁所時胎兒突然滑出來，她看到黑黑一坨也不知道該怎麼辦，才會將孩子丟棄。

回顧事發經過，垃圾車司機12日清晨6時許將車輛停放在中港路與中華路口定點收運，讓民眾自行丟棄垃圾，直到6時50分左右，發現垃圾車後車斗已呈現滿車狀態，於是啟動翻攪裝置，這才發現後出斗竟然出現一具嬰屍，身體已呈現發黑，明顯死亡。

警方獲報到場處理，發現從清晨6時至6時50分左右，共有50多位民眾倒垃圾，將垃圾帶回警局內逐一檢查發現，其中一包垃圾內有殘餘的胎盤以及多枚藍紫色口罩，再比對垃圾車車斗的監視器畫面後，發現陳女戴著相同款式的口罩，進而找到人。

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄連著胎盤的女嬰屍於垃圾車內，被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

據了解，43歲陳女在內湖從事會計工作，平常與丈夫與就讀高中、國中的2個小孩住在新莊，警方前往她住處找人時，其中一個孩子還在家中遠端上課，員警得知她人在內湖上班，便於中午12時許前往該處將人帶回警局。由於陳女不知道事件已經上新聞，面對警方相當驚慌，甚至嚇到發抖。

陳女供稱，自己每個月MC都還有正常來，以為只是變胖而已，丈夫也不知道她懷孕，夫妻間性事正常，今天清晨5時許她突然腹部劇痛，上廁所時「胎兒突然滑出來」，她看到黑黑一坨也不知道怎麼辦，沒告知家人就將胎兒用垃圾袋包起來，趁上班前騎腳踏車到垃圾車停放處丟棄。

新北地檢署檢察官下午率法醫相驗後發現女嬰約7個月大，有臍帶繞頸的狀況，至於女嬰是否出生後有呼吸，仍待解剖後釐清，才能確認是否屬於法律上的人，相關刑責也待檢警釐清。警方訊後依殺人跟遺棄屍體罪將陳女送辦。

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩追尋蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝））

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩追尋蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩追尋蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝））

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