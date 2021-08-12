行政院指內部民調逾6成支持五倍券　賴士葆：大內宣用的民調？

▲三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院規劃推出「振興五倍券」刺激全國三級警戒後受創的產業經濟，方向比照去年「三倍券」模式，對此，國民黨立委賴士葆12日指出，各家媒體所做民調都顯示民眾希望發現金紓困，行政院卻說內部民調超過6成支持五倍券，「這是自家人找自家人做的民調嗎？還是大內宣用的民調？」

總統蔡英文今指示以去年三倍券的成功經驗為基礎，拍板定案五倍券的發行，對此，賴士葆在臉書發文指出，日前吹噓上千億的經濟效益已經被審計部打臉，也被學者專家和研究機構打臉，「不知道這所謂的成功經驗是建立在什麼立論根基上面？」

賴士葆表示，行政院宣稱內部民調顯示有超過6成民眾支持五倍券，但根據各家媒體所做民調，高達8成以上民眾希望政府發現金紓困，「不知道什麼叫做內部民調，是自家人找自家人做的民調嗎？還是大內宣用的民調？」

賴士葆指出，2008年蔡英文說消費券成本高，像煙火式政策，看不出促進就業與產業的直接關聯，蘇貞昌也批評，馬政府用子孫的錢發消費券，是「完全執政，完全失敗」、包含賴清德、鄭文燦、潘孟安與諸多綠委也都抨擊消費券政策、支持要發現金，「顯然昨是今非的雙重標準對蔡政府已經變成常態。」

賴士葆也揶揄，五倍券最快9月中以後開始使用，行政院開放可用來繳交學雜費，但學校9月1日就開學了，「若要用五倍券繳學費，現在可以先欠繳？」

▼三倍券、消費券、五倍券比一比。（圖／記者許立昕整理製表）

