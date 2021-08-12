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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文派幻象戰機伴飛　委內瑞拉也派蘇愷30迎接奧運選手返國

▲▼委內瑞拉派蘇愷30迎接奧運選手返國。（圖／新‧二七部隊 軍事雜談）

▲委內瑞拉派蘇愷30迎接奧運選手返國。（圖／新‧二七部隊 軍事雜談）

記者陶本和／台北報導

台灣選手在2020東京奧運寫下歷史最佳的成績，蔡英文政府安排4架幻象戰機升空伴飛迎接，不過也引來在野黨立委的批評。對照此一議題，委內瑞拉近日也派空軍蘇愷30戰機，迎接奧運運動員返國。

對於我空軍派遣幻象2000戰機伴飛，國防部發言人史順文表示，我國東京奧運代表團創下史上最佳紀錄，因此總統指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，「能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸」。

不過，國民黨立委吳斯懷批評，戰機伴飛是有其目的及準則依據，好比元首出訪及敵機擾台，他不知道空軍是依據什麼法規或作業標準；而立委鄭正鈐、台北市議員徐巧芯也質疑，蔡英文拿防衛作戰的軍機當奧運選手的啦啦隊。

台北市議員王鴻薇也說，蔡英文蹭奧運熱已經蹭到天空去，令人反感；時代力量則是發表聲明，認為軍機每次出動消耗的油料與保養等成本，動輒數十至上百萬元，若能把這些費用挹注於體育發展，更能表達對體育選手的支持。

對比國內的伴飛議題，「新‧二七部隊 軍事雜談」臉書粉絲專頁也分享一段影片，是委內瑞拉空軍Su-30戰機迎接返國的奧運運動員，機上乘客大為驚艷。該粉專說，即使這個國家陷入財政危機，依然還是尊重為國爭光的他們。

 

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