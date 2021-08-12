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快訊／羅秉成：去年3倍券大成功　蔡英文支持並肯定5倍券政策

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院規劃推出振興5倍券，但朝野仍有「發現金」等不同意見。行政院發言人羅秉成今（12日）在行政院院會後記者會受訪說，總統蔡英文支持並肯定5倍券的政策方向，希望國人繼續支持；對於為什麼一定要拿1千元換振興券，他解釋，振興券的概念是全民參與式的經濟，在消費心理上，民眾不會想要浪費這1千塊，可以一起幫助刺激國內經濟。

羅秉成表示，蘇貞昌昨天率同相關部會首長，向蔡英文報告5倍券政策，總統會中對5倍券表示肯定及支持，並期勉行政團隊要針對各方意見做可行性評估，有哪些做不夠好的也應該改善精進，並應對外界做政策說明。

羅秉成說，5倍券政策是建立在去年3倍券成功的基礎下再精進，去年年底全台共有2332萬人領取，佔總人口數98.32%，其產生的效應確實對刺激經濟大有幫助，不僅在GDP有貢獻，餐飲、旅宿業者業績也在去年下半年創新高，「今年加碼了，應該可以刺激民眾像去年一樣，掀起一波全民經濟參與的運動」。

至於民進黨內針對5倍券政策仍有不同意見，例如民進黨派系正國會立委今天再度發出聯合聲明，呼籲讓民眾直接領券，不要用現金換。羅秉成說，針對全台約109萬中低收入戶，今年將比照去年模式，直接匯入1000元現金至他們的帳戶。

羅秉成坦言，社會上確實有發現金的聲音，但實際上政府已經發現金了，今年紓困4.0針對受疫情衝擊影響的人，用現金方式補助，共發出1500多億元，有超過900萬人受惠，每個人平均可以領取1萬6千元的現金，這是把資源集中在需要幫助的人身上，而不是普發現金。

至於為什麼規劃讓民眾用1千元換振興券，羅秉成說明，振興券的概念是全民參與式的經濟，「我也貢獻1千塊，來幫助國內市場」，在消費心理上，民眾不會想要浪費這1千塊，可以一起幫助刺激國內經濟。他直言，拿到振興券誰會不高興？民眾應該都不至於反對，且除了無限期禮券、繳稅、罰款等性質不相容而限制使用範圍的項目，振興券幾乎跟現金一樣。

羅秉成補充，振興則是為了振興經濟，必須好領、好用、好刺激，要在短期內刺激經濟，「振興券因為有時間性，不拿出來花就變成廢紙了」，相對而言，現金沒有期限，什麼時候用不知道，且替代性消費非常嚴重，例如民眾會用現金來還錢、繳稅、繳罰款，雖然有便利性，但對振興經濟可能沒有助益，也不可能循環。

此外，羅秉成說，振興券可捲動地方政府、業者加碼，擴大整體刺激效果，達到短期內刺激內需經濟的政策預期目標；反觀現金無法加碼，「去超商買飲料怎麼知道是政府給你的？」但若是使用振興券，超商就會加碼給折扣，像現在高雄就加碼為「6倍券」，爭取大家來高雄消費。

羅秉成說，以國際經驗為例，香港、新加坡也是用類似振興券的方式，而發現金國家不是沒有，但是效果可能有限，例如日本、美國發現金後儲蓄率變高，有些真的會被存起來，真正投入消費得不到3成。

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