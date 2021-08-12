六都宣布跟進振興券加碼　民進黨：國民黨不要再為反而反

▲三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／綜合報導

行政院規劃今年9月推出「振興五倍券」，刺激全國三級警戒後受創的產業經濟，總體方向比照去年「三倍券」模式，引起在野黨和部分綠營人士反彈，對此，民進黨團表示，各地方政府不分黨派都宣布跟進加碼，「國民黨和有心人士不要再繼續跳針、反對振興券，為反而反。」

民進黨團12日在臉書發文指出，政府規劃推出振興券，希望讓受疫情衝擊的產業，能在全民消費下盡快恢復生機。延續去年三倍券的成功經驗，「這幾天六都市長也紛紛跟進宣布加碼，讓振興券的效果放大，市民、店家都受惠！」

六都中，台北市宣布接著中央方案加碼，並以受創較嚴重的產業優先、新北市則根據去年經驗推出「新北特惠券」、桃園推出「好市券」搭配刺激消費、台中將透過實體和線上活動配合推出相關方案、台南正在規畫加碼方式，並用電動車、現金、住宿券等作為獎品抽取、高雄則加碼1000元「高雄券」，讓五倍券變六倍券。

民進黨團表示，因應疫情，政府已經發現金紓困。下一階段振興券的規劃，期待在短時間內刺激消費，商家、地方也可跟進加碼、促銷，讓振興經濟的效果更加倍，「現在各地方政府不分黨派都宣布加碼，我們也呼籲國民黨和有心人士不要再繼續跳針、反對振興券，為反而反。」

被問及振興券議題，六都首長多表示會推出相關配套刺激經濟，但柯文哲昨(11日)表示，這個題目要從經濟學考量，疫情發生後對整個產業重創，後疫情時代要處理經濟問題分三個層面，紓困、振興、轉型，今天爭議最大的是，這波這麼嚴重的疫情後，紓困夠了沒？現在馬上做產業振興，是「阿達馬孔固力」。

▼三倍券、消費券、五倍券比一比。（圖／記者許立昕整理製表）



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