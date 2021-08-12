王定宇喊「免付1千、直接普發振興券」　批藍營搞不清楚紓困

▲王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席江啟臣批評行政院五倍券方案，要求紓困應該要發現金。對此，民進黨立委王定宇12日在臉書反嗆，光看國民黨這個訴求，就知道國民黨實在是超級「水昆兄（混）」，他也呼籲政府，許多行業在三級警戒時受傷頗深，發放振興券應該考慮免除民眾自付1000元，直接普發「五倍振興券」。

王定宇表示，現在討論的「普發現金」或是「普發振興券」，是在思考怎麼做，才是對「振興經濟」最有幫助。如果是要集中、快速、振興經濟，花二十塊可以帶動二千塊的總體收益，對台灣整體經濟不划算嗎？

王定宇認為，「紓困發現金」、「振興經濟發券」，才是對提升台灣經濟有利的方案！至於5000元的「振興券」，是否要人民配合1000元去兌換（困苦民眾的1000元則由政府代出），這是另一件值得討論的課題，讓民眾負擔一部分，當然對「振興經濟」擴大資金面是有幫助的。

王定宇說，讓民眾拿出1000元兌換振興券，雖然對「振興經濟」擴大資金面有幫助，但是這波三級因應的疫情，各行各業受傷頗深；他呼籲，應該考慮免除民眾自付1000元，直接普發「五倍振興券」，才能體貼民眾的辛苦。

另一方面，王定宇也表示，有些人要求發放現金是把「紓困」跟「振興」混淆了，他認為紓困當然該發現金，目前也已經發出現金超過1500億元，補助多數生活困難和扶養12歲以下孩童的朋友。

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