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快訊／振興五倍券最快10月上路　蘇貞昌：對疫情控制有信心

記者林銘翰、呂晏慈／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院規劃推出「振興五倍券」，並且在12日上午邀請民進黨立法院黨團幹部討論。據了解，行政院在會中報告，如果振興五倍券推展順利，最快規劃在10月初有機會上路，行政院長蘇貞昌更數度強調，政府團隊在這個時候推出振興券，就是對疫情控制有信心。

▲行政院長蘇貞昌品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

行政院12日上午邀請民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長林俊憲、黃世杰、民進黨團副書記長莊競程、范雲、民進黨立委鄭運鵬、陳亭妃等人，討論振興五倍券政策。

據了解，整場會議約歷時1個半小時，「幾乎都在聽黨團的意見」，首先由國發會主委龔明鑫進行簡報，再由立委進行二至三輪發言，最後由蘇貞昌與大家對話，並且提出初步結論。

根據與會者轉述，行政院在會中不斷強調，振興五倍券還沒定案，希望在過程多聽大家的意見，「每個委員把各自的看法向行政院反應，幾乎沒有人認為要發現金」，但應該會朝著振興券、五倍券的方向走，大家也都同意要發五倍券，因此沒有討論要不要發現金。

據了解，行政院在會中報告，「振興五倍券」如果推展順利，最快10月初有機會上路，目前已經與中央印製廠討論當中，甚至面額、適用對象也已經確定，但是都還在討論的過程，行政院尚未正式拍板。

與會者透露，行政院的立場已經非常清楚，主要是希望爭取民進黨團的支持，行政院長蘇貞昌也數度強調，政府團隊在這個時候推出振興券，就是對疫情控制有信心。

對此，羅致政受訪時表示，行政與立法一體，目前都還在討論的過程中，行政院尚未定案，民進黨團也會尋求最大公約數，讓更多基層的生印被政府聽到，才能比較全面、周全地制定政策，因此溝通平台相當重要。

羅致政也說，先前有些黨籍立委主張發放現金，「現在幾乎沒有了」，大家都在找尋新的共識，因為現在的目的就是要振興，民進黨團一向非常民主、大鳴大放，所以大家會共同決定、共同承擔。

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