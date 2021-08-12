人倫林道紀念塔奉祀65名林業先烈　南投林管處中元節前祭拜感恩

▲南投林區管理處昨舉辦秋季中元祭祀，感念因公殉職前輩。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

中元普渡將屆，林務局南投林區管理處於11日上午，於水里工作站人倫分站榮民塔舉行中元祭祀活動，追悼60多年前協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築通往山區的林道等工作，不幸因公殉職的多位榮民弟兄，並感激緬懷先人的付出和貢獻。

南投林管處長李政賢帶領員工27人，會同退輔會南投縣榮民服務處長邱奇賢等6位同仁，同赴位於人倫林道17公里處的紀念塔祭祀，其中安置了65位因公殉職人員的骨灰罈。

南投林管處指出，早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，以提昇國內經濟發展，林管處於民國45年間先後接收輔導就業榮民500餘人，因闢修道路過程艱難危險，多人不幸在工作期間先後殉職；為追思林業前輩的奉獻，於是集資於民國50年12月28日在人倫林道建造紀念塔，奉祀當時巒大林區管理處望鄉及人倫工作站（現南投林區管理處水里工作站望鄉及人倫分站）殉職員工。

▲南投林區管理處昨舉辦秋季中元祭祀，感念因公殉職前輩。（圖／林務局南投林管處提供）

林管處表示，塔內有部分榮民在中國大陸尚有親屬，其長生祿位由大陸親人迎回，但也有經「擲筊」但不願隨同親人回大陸的，所以現塔內祭祀人數共65位，含有編號者52位及沒編號者13位。

李政賢說，林業工作常需翻山涉水、餐風露宿，若無這些先烈修橋築路、保護山野，後進同仁工作時將身陷險境，因此每年清明節及中元節皆會舉行祭拜普渡，以示敬意，也希望一般民眾或山友到山區活動或行走林道時同懷感恩的心。



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