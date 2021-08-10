嘉義縣提供紙錢載運服務　推中元普渡紙錢集中燒

▲嘉義縣推動中元普渡紙錢集中燒。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為維護縣轄空氣品質、減少燃燒紙錢對環境衛生的影響，嘉義縣環保局110年度持續推動紙錢集中燒，於8月9日至9月7日提供紙錢載運服務，民眾可至環保局填寫「中元節紙錢集中處理申請表」及下載疏文後，交由當地清潔隊協助載運至鹿草焚化廠紙錢暫存區集中，並於110年8月27日舉行「淨爐祈福法會大典」，由道長依傳統科儀祈福後，統一將紙錢煉化處理。

紙錢焚燒過程中，會產生細懸浮微粒、一氧化碳、硫氧化物、多環芳香烴等物質，容易影響周遭空氣品質及人體健康，環保局表示，今年因為疫情影響，民眾可將普渡後的紙錢交由宣導人員統一集中處理，除可減少戶外活動、與人群接觸的時間外，也可避免紙錢焚燒過程中產生的汙染物對身體健康的影響。

環保局長張根穆呼籲，祭祀活動主要是傳達心中敬重及感恩的心意，不受紙錢焚燒數量及方式影響，今年中元普渡時，須確實配戴好口罩、保持社交距離及手部清潔外，參與紙錢集中燒，可以為空氣品質及環境衛生盡一份心力，也能落實防疫工作。

如有紙錢集中燒需求，請洽各鄉鎮市清潔隊或嘉義縣環保局，電話：(05)3628982，紙錢集中線上申請網址：https://reurl.cc/4RAN4v，疏文網址：https://reurl.cc/20278O。

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