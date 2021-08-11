台南發布中元普渡防疫指引　黃偉哲籲請遵守防疫新生活人人都平安

▲台南市民政局長姜淋煌表示，有關宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引，是依照中央二級疫情警戒指示辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情二級警戒持續至8月23日，時序已進入農曆七月，民間也開始有宗教團體欲辦理中元法會、盂蘭盆法會等普渡性質之活動，也有市民會前往納骨塔進行祭拜，台南市政府11日下午由民政局說明宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引。

台南市長黃偉哲表示，台南市已有些地方在進行普渡法會等宗教儀式，提醒市民必須要遵守防疫規定，拜拜是祈求平安，不要發生因拜拜群聚而染疫的憾事。

民政局長姜淋煌說明，有關宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引，是依照中央二級疫情警戒指示，宗教團體欲辦理中元法會、盂蘭盆法會等普渡性質之活動，應於廟埕、廣場或室內天井等固定場域舉辦普渡儀式，及遵行防疫人數限制。

一般普渡於廟宇室內2.25平方公尺、室外1平方公尺保持安全距離，室內50人、室外100人以內免提報防疫計畫。特殊情況則需提報防疫計畫經民政局同意，如人數超過或舉辦相關儀式活動，像是放水燈、主普壇等，且室內最多100人、室外最多500人。而單位如評估後難以落實防疫計畫，可自行辦理中元祭祀，但不開放民眾參加，避免群聚感染。

活動場地應規劃動線，採單一出入口，派員管制落實實聯制、量體溫、戴口罩、專人定時消毒等措施。另外，也建議民眾祭品使用線上代購，如要分送則由工作人員直接送至家戶；民眾自行領回祭品則要分梯次進行，避免人流聚集.。

納骨塔平日仍開放民眾入內祭拜、辦理業務，請民眾配合「全程戴口罩、量測體溫及實聯制登記」並禁止飲食。各公立納骨塔自行辦理中元祭祀不開放民眾參加，民政局會加強督導各區公所，善盡管理機關責任，提前寄送通知、發布公告、廣播周知民眾勿返鄉參與中元法會。

民政局提醒民眾，目前不得有繞境進香及遊行等移動式活動，普渡後不得有福宴、平安宴等聯誼性質餐會；公司行號/市場攤商/社區住戶自辦普渡類活動者，可參考以上防疫計畫。

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