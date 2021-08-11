汛期已到　漂流木千萬別亂撿

▲汛期已到漂流木亂撿恐受罰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東東林管處成功工作站11日於馬武溪出海口、東河橋北側停車場舉辦漂流木臨時檢查站演練，搭配保安警察第7總隊第9大隊台東分隊員警協助攔檢，由同仁扮演撿拾漂流木民眾，以民眾的思維及各種突發的狀況來考驗檢查站同仁應變處理能力。台東林管處也呼籲民眾，如於公告自由撿拾期間撿拾漂流木，不論是否為貴重木，請主動到漂流木臨時檢查站進行登記。

依據森林法第15條第5項規定：「天然災害發生後，國有林竹木漂流至國有林區域外時，當地政府需於1個月內清理註記完畢，未能於1個月內清理註記完畢者，當地居民得自由撿拾清理。」所以颱風過後，一般民眾可以注意縣政府公告之開放撿拾期間及地點前往自由撿拾。而「處理天然災害漂流木應注意事項」中提及自由撿拾清理部分，民眾若「拾得無國有、公有註記、烙印但屬森林法第52條第4項公告之貴重木之漂流木」應向當地林務局林管處或直轄市、縣（市）政府申請登記搬運。

台東東林管處呼籲民眾，如於公告自由撿拾期間撿拾漂流木，不論是否為貴重木，請主動到漂流木臨時檢查站辦理登記，如經現場人員檢查無國、公有記號烙印，即屬於拾得人所有，請記得索取登記漂流木搬運登記表，載運漂流木才有保障；如屬有國、公有記號烙印之漂流木，並主動歸還者，則可依民法第810條規定，經政府公開標售後，還可領取標售價金10分之1。

林管處強調，漂流木為國產材合法取得來源之一，民眾撿拾漂流木後製成之銷售產品需到「台灣林產品生產追溯系統」申請登錄，並取得條碼，即可合法販售！另部落因為祭儀暨生活慣俗等需要用到木材，依據「原住民族依生活慣俗採取森林產物規則」可以透過專案申請。林管處呼籲，未經公告開放自由撿拾前，切勿任意撿拾。

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