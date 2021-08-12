普渡From Home誠意不打折！家樂福聯名北港媽　買普渡箱抽8萬8純金媽祖像

▲今年中元拜拜找代客普渡，讓宮廟專業的來，省事又放心。（圖／記者蔡佩旻攝）

消費中心／台北報導

少了通勤時間，一起床就開機直接進入工作模式，疫情之下的WFH是許多上班族的生活寫照，隨著疫情爆發宣布三級警戒後，大家習慣的日常都有了改變，但也得到新的體驗與收獲，就像在逐漸適應居家辦公後，發現工作更有效率，認真做事不受影響，對於即將到來的重要民俗節日「中元節」，也紛紛找上了代客普渡，放心交給宮廟代為送上心意款待好兄弟，普渡from home的誠意不打折，也能減少出門群聚。台灣老牌賣場家樂福耕耘多年的品牌信任度，做起代客普渡要讓民眾安心，今年攜手北港朝天宮推出限量普渡箱，加碼活動抽1兩重純金打造媽祖像。

▲防疫少出門，家樂福線上購提供代客普渡，攜手北港朝天宮推出限量普渡箱。（圖／翻攝自家樂福線上購物）

中元節是民間習俗重要大事，再忙也不能忘了好兄弟，但祭品的採買眉角多，準備牲品、水果都有講究，對於現代人來說，平時已經夠忙碌了，一想到還要東奔西跑就覺得累，倘若沒有時間準備或擔心張羅不周全，不如讓專業的來。家樂福線上購提供代客普渡，一箱購足就能打點好所有祭拜供品，普渡祈福求平安一樣虔誠之外，也準備不少回饋消費者的心意，不只是販售普渡箱這麼簡單而已，只要購買「北港媽祖慈悲普度箱」，就送北港朝天宮平安香火袋，選擇捐贈可再獲得福袋，憑福袋底部序號即可參加「一兩重純金媽祖」抽獎活動，將有機會把價值8萬8千元的黃金媽祖帶回家，保庇全家平安！

▲▼購買普渡箱就能獲得北港朝天宮福袋和香火袋，還可抽「一兩重純金媽祖」！（圖／翻攝自家樂福線上購物）

家樂福與「北港女神」讓你中元拜出好運，普渡箱的內容物更是澎湃，從米、罐頭、零食到飲料都有，豐富祭品多達18種，以及普旗、祭拜疏文等祭祀用品，比自己準備的更齊全，一箱上桌即可搞定超便利，不怕買錯拜錯。普渡完畢後，民眾可選擇宅配送到家，或是捐贈供品做公益，由廟方代替將物資直接捐贈給有需要的人，中元普渡心懷慈悲與感恩善念，感受這個特別月份所要傳達的意涵。而朝天宮普渡法會為8/20～8/22，若有購買普渡箱需求，或想抽純金媽祖，務必注意時間趕緊下單，除了可從家樂福線上購網站訂購，也可透過APP，一指下訂更方便！

▲聯名普渡箱提供兩種後續處理方式，可以送到家或捐贈做公益。若有購買普渡箱需求，可把握時間從家樂福線上購網站或APP下單。（圖／翻攝自家樂福線上購物）



除了與北港媽祖聯名，家樂福線上購代客普渡活動還有「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，隨箱附贈烙印有大甲媽的交通安全皮製御守，普渡箱也備了滿滿好料來宴請好兄弟，普渡法會後，同樣可選擇自留用品或捐給弱勢。此外，家樂福線上購也有多款不同拜拜箱供選購，以及飲料、泡麵、罐頭、金紙等自由組合輕鬆購，單筆滿2,000元送200元線上滿額折價券，最高送600元，而且直接配送到府，宅家安心普渡免煩惱，不用自己忙得暈頭轉向，想要自主澎湃拜的話，線下也有9折活動，即日起至8/22 週週滿額享9折，指定分店8/20、8/21兩天更延長營業到凌晨12點，讓你放心購、划算買、安心拜。

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