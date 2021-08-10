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少年跳海救3女「一個個推上岸」氣力耗盡溺亡　她反譏：求他救？

▲▼17歲少年「跳海連救3女」氣力耗盡溺亡。（圖／翻攝自微博）

▲3名少女酒後落水。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河北唐山3名年輕少女日前在秦皇島旅遊，酒後失足落水後大喊救命。當時，一17歲男孩和朋友立即衝進海裡救人，結果3名女孩獲救，但男孩體力不支不幸遇難。沒想到，3女被救後，不僅對施救者家屬態度冷漠，反嗆「求他救了嗎」，令網友暴怒肉搜。

據《河北新聞網》報導，8月2日凌晨4點20左右，17歲韓興博和朋友在海岸遊玩，聽見有人大喊「救命」，隨後發現有3名20歲左右的女孩陷在海溝中。

韓興博立即跳入海中，一個一個把被困女子向上推，朋友們則手拉手將女子向外拽。最終，3名女子成功獲救，韓興博卻不幸遇難。在網友們紛紛緬懷韓興博的同時，網傳3名女孩獲救後態度冷漠，稱不認識韓興博。隨後，疑似3名被救女孩的社交平台帳號被肉搜出。

▲▼17歲少年「跳海連救3女」氣力耗盡溺亡。（圖／翻攝自微博）

▲17歲英雄跳海連救3女，體力耗盡不幸溺亡。（圖／翻攝自微博）

數萬網友洗版留言怒斥不知感恩，沒想到被3女反嗆稱，「已經感謝了韓興博的父母，網友們還要怎樣？是韓興博他自己逞能」，「我們雖然喊人了，但沒喊他吧？難道我們三個人的命比不上他自己一條命嗎？」、「是不是我求他救的？」。不過，隨後女孩又表示自己是一時衝動，公開道歉。

目前，該抖音帳號有5條影片，內容均為該女孩向網友道歉，希望能夠停止評論。每條影片的評論均過萬，多為批評其傷害了救人男孩韓興博及其家人。同時，3名女孩的名字及家庭住址也被公布在網路。

8月9日下午，韓興博姊姊回應，弟弟救人當天，她沒有和3名女孩及家人接觸過，後來對方也沒說過不認識韓興博的話；此後，3個家庭都來到殯儀館對弟弟表示過悼念，並表示如需要幫助，願盡力幫忙。

韓興博姊姊表示，事發後至今她一直忙於弟弟的後事，未注意到網路輿論的發酵，現在家裡正在幫韓興博申請見義勇為的榮譽稱號。

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