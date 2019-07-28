華聞快遞／中國移動軍運會場館　建設528個移動5G基站

▲5G時代來臨。（圖／CFP）



《湖北》軍運會場館已建設528個移動5G基站

作為第七屆世界軍人運動會電信運營服務類唯一合作夥伴，中國移動已實現軍運會35個比賽場地4G網路優質覆蓋，建設場館5G基站528個，將為軍運會提供多種5G賽事服務。據了解，世界軍人運動會是全球軍人最高規格的大型綜合性運動會，被稱為「軍人的奧運會」。（新華社）

《上海》長三角果品產銷一體化新鮮事：行業協會有了「異地」合作社會員

據新華社報導，在浙江嘉善「惠綠」蜜梨入滬的推介會上，嘉善惠民蜜梨專業合作社在長三角內跨地區成為上海市果品行業協會的「異地會員」。上海市果品行業協會人士認為，雖然長三角行業協會吸收「異地會員」的嘗試剛剛起步，但這樣的區域對接功能值得穩步挖掘。在總結成效的基礎上，將在長三角區域內進一步拓展，助力區域一體化更高質量推進。（新華社）

《青島》大陸國內蘇打水市場規年將達200億元人民幣 青島啤酒推新品入局

青島啤酒27日在青島舉行新品發布會，宣布旗下王子海藻蘇打水正式上市。據了解，這款新品是由青島啤酒生物發酵工程國家重點實驗室和青島海洋生物醫藥研究院兩大國家級實驗室聯合研製推出的海洋大健康飲品。青島啤酒相關負責人表示，2016年，中國蘇打水市場規模達79.2億元人民幣，預計到2020年，市場規模將達200億元人民幣。（中新經緯）

《北京》北京醫院自製就診卡將逐步取消：由身份證等替代

北京市衛生健康委近日發布《北京市改善醫療服務百日行動工作方案》，在前期改善醫療服務行動計劃的基礎上，新增了推進身份證醫保卡取代實體就診卡、大醫院一周內隨訪率達100%等內容。（新京報）

▲身分證。（圖／CFP）



《河北》2019中國·唐山國際應急管理大會在河北唐山開幕

2019中國·唐山國際應急管理大會28日在唐山召開。據了解，大會是在通過國際間先進應急高端管理經驗交流，緊急救援裝備、技術和安全生產類仿真模擬培訓系統等產品及技術展示，集中探討國內外各類災害、安全生產事故、突發事件預防及解決方案。（中新社）

《廣東》深圳：改革開放不停步魅力之城活力足

深圳從一座默默無聞的「小漁村」到如今的現代化國際化大都市，速度令人驚嘆。近日，新華網記者走進這座充滿活力的創新之城，感受這片改革開放熱土的獨特魅力。數據顯示，深圳前海蛇口自貿片區註冊企業增加值2549.5億元，同比增長25.6%。（新華社）

《上海》跨國藥企「羅氏集團」加速在中國「上新」

跨國藥企羅氏集團近日公佈了2019上半年財報，得益於傳統三款抗癌藥的拉動和兩款新藥的上市，中國大陸和香港市場上半年高漲58%。羅氏製藥中國總裁周虹表示，以往進口創新藥物在中國獲批上市比歐美晚至少4年，但2018年在中國獲批上市的安聖莎，一款針對ALK陽性非小細胞肺癌的創新靶向藥，比美國只晚了9個月，基本實現了同步上市。（新華社）

《黑龍江》2019虎豹跨境保護國際研討會在哈爾濱召開

2019虎豹跨境保護國際研討會28日在黑龍江省哈爾濱市東北林業大學開幕。會議將圍繞全球大型貓科動物，特別是虎豹種群保護涉及的監測技術、種群及棲息地恢復、保護地景觀資源配置、人獸衝突解決等相關技術和政策問題展開討論，探討建立虎豹種群跨境保護國際交流合作機制。（中新社）

▼野生東北虎。（圖／翻攝中新社）

