唐山地震規模4.5…北京網友狂洗版「被床搖醒了」！專家：並非1976年餘震

▲河北省唐山市發生規模4.5地震。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

地牛又翻身了！河北唐山市豐南區5日8時02分發生地震，規模4.5，震源深度10千米，震中位於北緯39.31度、東經118.04度。目前，暫無人員傷亡情況報告。河北、天津、北京等地網友表示有震感，「大清早，硬生生被床給晃醒了，我以為在做夢。」

根據中國地震台網速報表示，震中周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共15次，最大地震是本次地震。

應急管理部消防救援局在微博表示，「經向河北、天津消防救援總隊了解，河北唐山豐南區有輕微震感，天津靜海區、薊州區、濱海新區震感明顯，尚未接到人員傷亡和房屋倒塌的報告。」

▲網友評論。（圖／翻攝自微博）

目前，河北、天津消防救援總隊前突力量正在趕赴震中查看災情，相關地區消防救援支隊已做好集結準備。

對此次地震的成因，中國地震台網中心研究員孫士鋐分析，具體成因尚有待確認，「從個人角度分析來看，本次地震並非1976年唐山地震的餘震。」他認為，自1976年至今，大陸首都圈地區（北京、天津、唐山、張家口）近來發生規模5.0左右地震，僅出現在2006年；從地震發生的頻率推斷，本次地震也不可說是1976年唐山地震的餘震。

北京朝陽區、通州區等地網友紛紛洗版表示震感強烈，「剛才馬桶晃我以為我頭暈了」、「床搖了，還以為下鋪室友回來了」、「北京朝陽，上著廁所呢，嚇得提起來褲子就跑」、「剛剛我的枕頭也有人錘了一下的感覺」、「吃飯的時候我以為舍友在抖腿，舍友以為我在抖腿」。

河北省唐山市1976年7月28日凌晨3時42分53.8秒發生規模7.8地震，震源距地面12公里。唐山大地震將擁有百萬人口的唐山瞬間夷為平地，造成242769人死亡、16.4萬人重傷，為20世紀世界地震史死亡人數之首。

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▼北京網友在朋友圈洗版。（圖／翻攝自微博）