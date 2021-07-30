六都唯一！桃園失業率未受疫情影響　就業輔導+紓困奏效

▲桃園失業率未受疫情影響。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局30日指出，受疫情影響，行政院主計總處最新公布，今年上半年全國失業率較去(2020)年3.85%上升至3.93%，尤其是6月份全國失業率飆高至4.80%，為近10年來新高，但桃園市在疫情衝擊下失業率仍與去年3.93%（4.0%）持平守住，為六都中唯一失業率未受疫情影響之縣市，顯示桃園在防疫期間辦理各項就業紓困及輔導就業轉銜的成效。

市府表示，因應新冠疫情持續肆虐，經濟與就業動能相對疲弱，桃市府推出「桃園紓困10帖」，並積極協助民眾及企業對接中央紓困方案，協助各行各業度過疫情難關。其中為協助受疫情影響之勞工，積極擴大執行「安心即時上工計畫」，由桃園市轄內公部門提供符合公共利益之計時工作，並核給工作及防疫津貼，降低薪資減損對其生活造成之影響。統計2020年4月至2021年7月共計已釋出核定5,305個職缺，桃園市已上工4,772人，上工率達96.6%。

此外，為提升桃園市中高齡者及高齡者續留任或重返職場，桃市府積極鼓勵企業進用中高齡人力，並提供職涯諮商、履歷健診及就業媒合、津貼補助、職能培訓等各項多元就業服務方案，開發優質工作條件與機會，提升中高齡勞工的就業率；今年度1月率先全國首推「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲以上，退休或退出勞動力市場的中高齡、高齡者，經就業職訓服務處推介媒合，連續就業滿90日，補助每人1萬元就業獎勵金，鼓勵更多中高齡者再就業投入勞動市場。

疫情期間桃園市府亦整合各局處及中央資源，全力協助青年增加就業機會，推動「職訓5帖」、「就業3讚」、「尋職2安心」等青年就業方案，包含「職訓五帖」的公部門暑期工讀、企業實習、地方創生見習學院、職訓課程、線上職人講座等；三讚則是「學習讚」、「證照讚」、「就業讚」，為穩定就業及自主學習福利；「尋職兩心安」執行辦理勞動部「青年職得好評計畫」及「產業新尖兵計畫」，總計提供超過2,350個職場見習機會、最高3萬元的穩定就業獎金及失業青年最高9萬6千元的學習津貼。

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