雇主注意！移工隔離14天後還要健康管理7天　違規最高罰100萬

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，也讓國內大量的外籍移工受到社會關注。北市勞動局長陳信瑜表示，根據勞動部公告，從事海洋漁撈工作、家庭幫傭、看護工作及產業類工作的移工，在集中檢疫或居家檢疫14日後，應進行7日自主健康管理，否則雇主將挨罰5萬以上、100萬元以下的罰鍰。

勞動部日前公告，雇主或私立就業服務機構以外的第三人，安排從事《就業服務法》第46條第1項第8款至第10款工作的外國人，需進行自主健康管理，如有違反相關措施者，可由直轄市、縣（市）勞工主管機關，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第16條第3款規定，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

陳信瑜解釋，該規定意即從事海洋漁撈工作、家庭幫傭、看護工作及產業類工作的移工，在集中檢疫或居家檢疫14日後，應進行7日自主健康管理。

其中，自主健康管理者的居住場所，以1人1室為原則，如果安排獨立房間有困難，則床位間隔應保持至少1.5公尺，並提供充足肥皂、洗手乳或75％酒精，以供經常清潔手部。

同時，也需保持社交距離、佩帶口罩、手部衛生及加強環境消毒；移工初到台灣，請雇主務必叮嚀，自主健康管理期間要注意的事項，共同守護台灣、降低疫情風險。

陳信瑜重申，雇主或仲介以外的第三人，需安排移工進行自主健康管理，如有違反相關措施、經查證屬實者，勞動局將依法開罰5萬元以上、100萬元以下罰鍰；為降低防疫風險，請雇主、仲介，或是有委託的第三人，務必依規定為移工安排自主健康管理，以免觸法。