北市勞工就業紓困「千人上工加2萬」　百家企業響應釋5千職缺

▲疫情影響全台就業市場困難，北市推出勞工紓困方案不論企業勞工都受惠。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

疫情重創台灣經濟，許多勞工因任職企業受衝擊失業、停業，連社會新鮮人也為「畢業即失業」就業困難感到心很累！台北市政府推出勞工就業紓困方案「『你上工，我加薪』千人上工加2萬就業專案」，超過百家企業響應、提供超過5千個工作機會，而且只要透過「台北市就業大補帖」媒合成功後，上工滿3個月，北市府就幫勞工加薪2萬元。

台北市長柯文哲說明，這次專案不論企業、全職或兼職勞工都受惠，勞工就業除原訂薪資之外，全職者任職滿3個月，北市府再加碼「防疫就業加給」最高2萬元，若滿2個月未滿3個月也可請領8千元；部分工時、非全職者也可申請，滿3個月最高領1萬。勞工需先註冊台北就業大補帖會員並透過「線上投遞履歷方式」選擇想應聘公司職缺，成功媒合並就業期滿後，再向臺北市就業服務處送件申請就業專案補助。

▲勞工最高就業滿3個月可領2萬。（圖／臺北市政府勞動局提供）

另外，參與此專案的企業只要在8/15前完成僱用勞工，僱用滿3個月可申請「企業即時進用獎勵」最高1萬5千元，僱用經就業服務站開立僱用獎助介紹卡之年滿45～65歲中高齡失業者及逾65歲高齡失業者，依年齡區分每人每月發給1萬3或1萬5千元，最長補助12個月。

▲企業8/15前完成僱用，最高可領1萬5。（圖／臺北市政府勞動局提供）

柯文哲表示，目前參與專案的企業涵蓋受疫情影響的缺工產業，包含民生產業、運輸物流業、製造業、批發零售業及外送平臺與電商等，而民生物流業有全聯、全家便利商店、嘉里大榮物流等19家企業參與；餐飲業有王品餐飲、路易莎、鼎泰豐等24企業參與。提供最多工作機會數產業是製造業，包括景碩科技、欣興電子、大毅科技等19家企業；資通訊業則有亞太電信、雄獅資訊科技等11家企業。另在防疫規劃上，參與企業也實施居家辦公、人員分流因應措施。

北市勞動局長陳信瑜補充，在勞工補助上，適用於設籍臺北市受疫情影響生計市民，包含失業勞工、停業勞工、部分工時、日給薪資等打工族群及應屆畢業生等，行業別如補教業、觀光旅遊業、餐飲業外場、健身中心等休閒娛樂業。如有就業專案計畫相關問題，請電詢就業服務專線02-23085231，相關內容請至「台北就業大補帖」https://www.okwork.taipei 網站查詢、或是臺北市各就業服務站亦可提供協助。