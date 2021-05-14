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《蘋果日報》宣布5月18日停刊　勞動局：未收到大量解雇通知

▲▼《蘋果日報》謠傳人事變動，將結清年資改簽約制變相裁員。（圖／資料照）

▲《蘋果日報》宣布將在5月18日停刊，專注網路新聞服務。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

《台灣蘋果日報》今（14）日宣布紙本報紙將走入歷史，最後一期發行會在5月17日，18日正式停刊，數位版本則是繼續發行。北市勞動局指出，並未收到公司申請大量解僱通報，工會認為公司未依大解法通報，對於資遣費，工會會再跟公司積極爭取更優的條件，目前正與資方協商資遣條件中。

關於媒體報導《蘋果日報》宣布將在本月18日停刊並裁員一事，北市勞動局指出，依最近員工勞保投保資料，蘋果日報公司人數為757人，截至今年至5月14日為止，資遣總人數46人，分別是2月1人、3月25人、4月13人、5月7人，事由皆為《勞基法》第11條第4款「業務變更無適當工作安排」。

根據規定，「大量解僱」定義為在60日內151人或單月80人，《蘋果日報》截至今年至5月14日的裁員動作，並未達大解標準。

至於《蘋果日報》突在14日宣布將在本月18日停刊並裁員一事，勞動局指出，截至14日為止，尚未收受公司申請大量解僱通報。

勞動局指出，據聯繫蘋果日報工會，工會認為公司未依大解法通報，對於資遣費，工會會再跟公司積極爭取更優的條件，目前正與資方協商資遣條件中；另外截至目前，勞動局尚無收到《蘋果日報》員工的勞資爭議申訴，但仍會密切注意並持續聯繫、關心，若有員工申訴，勞動局便會啟動相關行政流程。

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