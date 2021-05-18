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快訊／《蘋果日報》解僱333人「沒提前通報」　北市將罰最高50萬元

▲▼《蘋果日報》謠傳人事變動，將結清年資改簽約制變相裁員。（圖／資料照）

▲《蘋果日報》宣布將在5月18日停刊，專注網路新聞服務。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

台灣《蘋果日報》14日宣布紙本報紙將走入歷史，並預計5月底解僱勞工332人、6月底1人，共333人，但台北市勞動局18日表示，因為台灣《蘋果日報》沒有在60天前通報勞動局和工會，已違反大量解僱勞工保護法第4條，將有10萬元以上50萬元以下裁處。

台北市勞動局18日指出，已收到台灣《蘋果日報》提報的大量解僱計畫書，預定在5月底解僱勞工332人、6月底1人，然而台灣《蘋果日報》未於60日前通報勞動局及通知工會，已違反《大量解僱勞工保護法》第4條，將有10萬元以上50萬元以下裁處。

北市勞動局長陳信瑜表示，高度關注此件媒體大量解僱及裁員一事，隨著經濟型態的改變，企業工會與資方應為夥伴關係，共創企業經營與成長，因此資方應邀集企業工會召開大量解僱自主協商會議，共同研商及維護勞工權益。

陳信瑜要求，資方應釋出善意，儘速於10日內自主協商，盡最大能力提供優於勞基法的資遣條件，並取得工會同意，勞動局也將持續隨時注意雙方協商日期與事件發展。

北市勞動局指出，倘若資方置之不理，工會可以提出強制協商訴求，而勞動局則會儘快處理，同時提醒資方，在協商過程不可以輕易、任意將經預告解僱勞工調職或解僱，否則亦有10萬元以上50萬元以下裁處。

陳信瑜強調，企業因應經營所需或人力調整，不論是解僱或資遣，企業都有責任遵守勞動法令，使勞資雙方共同面對協商合法解決。

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