台灣蘋果日報勞資協商無共識　北市勞動局強制介入7／16再協商

▲台灣《蘋果日報》大樓。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

香港商《蘋果日報》出版發展有限公司台灣分公司因虧損及業務緊縮，台灣《蘋果日報》5月18起停刊紙本，大量解僱逾300名職員，被《蘋果日報》工會質疑大量解僱程序及提出的資遣費方案有疑義，引發勞資糾紛。北市勞動局9日表示，經勞資雙方自主協商仍無法達成共識，因此勞動局強制介入，今日以視訊方式協助勞資進行強制協商。



北市勞動局長陳信瑜表示，雖此次會議尚未達成共識，但勞資雙方仍有意願繼續協商，勞動局將持續協助，擇定7月16日舉行第2次會議，期許能達到勞資雙方共贏的局面。



陳信瑜也提到，北市府今年6月7日率全國之先，第一個開辦勞資爭議線上調解的縣市，此次勞動局處理台灣《蘋果日報》勞資協商的案子，也是創全國之先，成為全國第一個以視訊方式辦理強制協商會議的縣市。



陳信瑜說，隨著經濟型態的改變，企業工會與資方應為夥伴關係，共創企業經營與成長，勞動局一直站在維護勞工權益的立場，時常提醒資方應妥善處理勞資糾紛，當勞工權益有受損之虞，勞動局即適時介入協助調處。



陳信瑜指出，雖現在新冠肺炎疫情仍處於三級警戒期間，但勞動局為維護勞工權益，仍透過視訊方式，強制協商會議，期望勞資雙方在不受場地限制下，仍能進行有效溝通。