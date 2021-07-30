立陶宛捐台2萬劑疫苗　執行署拍賣立陶宛氣泡酒

▲拍賣廠房 。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於8月3日（星期二）下午3時，在分署2樓拍賣室辦理8月份的「123聯合拍賣會」，拍賣除有底價1億多元的廠房等不動產外，更有捐贈疫苗台灣2萬劑疫苗的立陶宛氣泡酒，意外引來熱烈討論。

▲▼拍賣氣泡酒中有從立陶宛進口。

執行署屏東分署表示，3日拍賣的物件，有不動產有底價1億620萬元的屏東加工出口區2千多坪廠房、4千410萬元的內埔鄉3百多坪土地、總價252萬元的屏東市瑞光段靜巷1樓透天，以及牡丹、高樹的完整土地，還有坐落萬丹、長治、枋寮的土地持分。

此外還拍賣立陶宛等國進口的紅酒86瓶、氣泡酒79瓶(其中27瓶是立陶宛進口)，由於立陶宛先前宣佈捐贈台2萬劑疫苗，預計於明(31)日抵台，拍賣物品中出現立陶宛進口氣泡酒，意外引來熱烈討論。

除氣泡酒外，另有恆春地區瑯嶠有機米加上大武山優質好水釀造的燒酌27瓶，有興趣的民眾整箱搬回家。

為因應疫情，這次不動產拍賣全部採通訊投標，現場投標無效，標單請於8月2日前雙掛號寄到「屏東北平路郵局第49號信箱」，欲觀看不動產開標或競買酒類者，請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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