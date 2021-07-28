　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會　2011保時捷休旅車9萬元起標

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南地檢署與行政執行署台南分署，8月3日下午4時起，在中西區忠義路1段125巷行政執行署台南分署中庭廣場，舉辦聯合法拍會。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署拍賣物品有自用大貨車、挖土機、營業貨運曳引車及半拖車、口罩機及配件等拍賣物件；台南分署拍賣物品有包括2014年份VOLVO V40等各廠牌汽車、光陽機車等車輛，另外還有手環、項練等飾品、2公升燜燒鍋、煎煮二用鍋等歡迎民眾競標。因適逢疫情第2級警戒期間，人數上限室外100人、室內50人，台南分署將實施人流管制，不開放一般民眾進場參觀，僅開放70位民眾登記應買入場，並自下午3時起開始登記，4時起正式競價拍賣。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署訴追違法傾倒廢棄物、詐騙集團、非法吸金、毒品等犯罪不遺餘力，為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。繼去年與台南分署聯合拍賣MASERATI Ghibli、BENZ C300及BMW 528吸引大批民眾搶購後，再次針對偵查中查扣之物品與台南分署於8月3日123聯合拍賣日，舉辦聯合法拍會活動，以確保日後犯罪所得、犯罪工具之沒收，善盡物盡其用並充實國庫及保障被害人日後求償。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署提醒，拍賣當日因仍在第2級疫情警戒期間，為遵守室外100人、室內50人之防疫規定，本日拍賣會將實施人流管制，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場（每一張號碼牌允許一位應買人入場），其餘民眾須在場外侯補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。另外提醒民眾，本日拍賣將分上半場與下半場，上半場將拍賣臺南地檢署之標的，下半場則拍賣台南分署之物件，中間休息20分鍾。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署貼心提醒，本日拍賣會將實施人流管制，不開放民眾進入會場參觀，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。另台南地檢署拍賣物品，請前往台南地檢署網站查詢（https://www.tnc.moj.gov.tw/）。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，本次聯合拍賣會是疫情降級後第一次舉辦的動產拍賣活動，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，儘量保持社交距離，會場內全面禁止飲食。

「冰晶涼感透氣水洗床墊」
 

ET快訊
男友逼素顏拿外送　年輕妹推一把「摔爛PS5」心寒分手
水谷隼贏球遭小粉紅狂罵「去死、nmsl」　他正面回應了
開怪手迴轉「撞上小舅子」　他遭夾怪手、樹頭中間慘死
福原愛逆轉醜聞復活　幕後推手被挖出
董至成8年前被「國中生楊勇緯」過肩摔　影片曝光
唐嘉鴻總排名第7　創台灣體操在奧運最佳成績
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會　2011保時捷休旅車9萬元起標

靚車夜衝太吸睛　警一看排氣管改裝+車牌假的！駕駛氣勢秒退散

稽查禁止營業場所　安南警查獲違規群聚及逃逸移工

抗疫防災救災疫起來　台南市消防局首創防疫旅館線上兵推搶救演練

平鎮棒球場維護差　黃敬平：車亂停花圃+公園草木枯...

燦星旅遊捐贈2座台南防疫噴霧門　警戒降級市場夜市防疫更升級

「桃園設計庫」即日起進駐招募　為設計與創意工作者打造創業基地

國際同濟會捐贈防疫物資　簡易式篩檢屏風+電子體溫計+口罩

台南此波預約10萬人疫苗僅來4萬5千劑　黃偉哲調整量能因應

台南31天+0疫苗劑次涵蓋率27.6％　黃偉哲：防疫降級稽查全面啟動

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

乖巧土撥鼠幫忙咬枯枝、拔雜草 獲得西瓜獎勵...小嘴巴狂嚼超萌

台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會　2011保時捷休旅車9萬元起標

靚車夜衝太吸睛　警一看排氣管改裝+車牌假的！駕駛氣勢秒退散

稽查禁止營業場所　安南警查獲違規群聚及逃逸移工

抗疫防災救災疫起來　台南市消防局首創防疫旅館線上兵推搶救演練

平鎮棒球場維護差　黃敬平：車亂停花圃+公園草木枯...

燦星旅遊捐贈2座台南防疫噴霧門　警戒降級市場夜市防疫更升級

「桃園設計庫」即日起進駐招募　為設計與創意工作者打造創業基地

國際同濟會捐贈防疫物資　簡易式篩檢屏風+電子體溫計+口罩

台南此波預約10萬人疫苗僅來4萬5千劑　黃偉哲調整量能因應

台南31天+0疫苗劑次涵蓋率27.6％　黃偉哲：防疫降級稽查全面啟動

聽見前奏就嗨翻！歐告發現「最愛電影」興奮繞圈　卡位螢幕前

落馬手肘流血...李智凱要大家放心！鞍馬決賽準備壓箱寶

排名第17！台灣奧運今年這麼強的原因　網提一關鍵：世大運

2年前中國冠軍嗆他「魯蛇」　英國泳將史考特東奧奪金牌

星展估我國景氣Q3脫離谷底　央行最快明年升息！

CITIZEN超級鈦材質將登月　聯名錶紀念外探索大計畫

你累了嗎？網揭「抗疲勞方法」，沒想到「放空5分鐘」竟有用

這不是李智凱的水準　個人全能鞍馬居然跌落2次

與孩子一同看奧運：錦上添花是人性，但不要當失格的觀眾！

唐嘉鴻全能第7創台灣最佳　開心到比愛心：下屆奧運再拚！

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

降級首日逛夜市！台中旱溪備3罩應戰

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

即／北市中山區傳墜樓！20歲女7樓墜落

國民黨新竹市長接班人　今晚出爐

高雄老翁找女將軍當媳婦　真相大白怒斥「混蛋！」

靚車夜衝太吸睛　一看排氣管改裝+車牌假的！

安南警查獲違規群聚及逃逸移工

台東莫德納僅剩392劑　728開放第二劑預約

南投縣首邀官民單位提供線上觀光教育資源

台南疫苗僅來4萬5千劑調量能因應

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

不派游泳選手參加全運會台南游委會開砲

首創防疫旅館線上兵推搶救演練

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

更多熱門

相關新聞

保時捷電動MPV概念車內裝曝光

保時捷電動MPV概念車內裝曝光

保時捷（Porsche）在去年11月推出Vision Renndienst Concept電動MPV概念車後，原廠也在近日公布車室照片，將採6人座佈局，並且是相當特別的第1排單駕駛座、第2排雙獨立座椅與第3排3人座配置，讓這款概念車不僅外型前衛，就連車內也充滿科技感。

保時捷超速百公里「受罰+扣牌」　北市測速王出爐

保時捷超速百公里「受罰+扣牌」　北市測速王出爐

熱門休旅推薦TOP5本田CR-V奪冠

熱門休旅推薦TOP5本田CR-V奪冠

保時捷台灣上半年熱銷近2,400台

保時捷台灣上半年熱銷近2,400台

賓士公布電動車策略

賓士公布電動車策略

關鍵字：

台南地檢署執行署台南分署法拍會保時捷休旅車

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

Lulu認愛！　曝秘戀萬秀洗衣店金孫：認識已半年多

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面