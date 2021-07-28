台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會　2011保時捷休旅車9萬元起標

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合法拍會，2011保時捷休旅車9萬元起標，歡迎競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南地檢署與行政執行署台南分署，8月3日下午4時起，在中西區忠義路1段125巷行政執行署台南分署中庭廣場，舉辦聯合法拍會。

台南地檢署拍賣物品有自用大貨車、挖土機、營業貨運曳引車及半拖車、口罩機及配件等拍賣物件；台南分署拍賣物品有包括2014年份VOLVO V40等各廠牌汽車、光陽機車等車輛，另外還有手環、項練等飾品、2公升燜燒鍋、煎煮二用鍋等歡迎民眾競標。因適逢疫情第2級警戒期間，人數上限室外100人、室內50人，台南分署將實施人流管制，不開放一般民眾進場參觀，僅開放70位民眾登記應買入場，並自下午3時起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南地檢署訴追違法傾倒廢棄物、詐騙集團、非法吸金、毒品等犯罪不遺餘力，為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。繼去年與台南分署聯合拍賣MASERATI Ghibli、BENZ C300及BMW 528吸引大批民眾搶購後，再次針對偵查中查扣之物品與台南分署於8月3日123聯合拍賣日，舉辦聯合法拍會活動，以確保日後犯罪所得、犯罪工具之沒收，善盡物盡其用並充實國庫及保障被害人日後求償。

台南分署提醒，拍賣當日因仍在第2級疫情警戒期間，為遵守室外100人、室內50人之防疫規定，本日拍賣會將實施人流管制，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場（每一張號碼牌允許一位應買人入場），其餘民眾須在場外侯補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。另外提醒民眾，本日拍賣將分上半場與下半場，上半場將拍賣臺南地檢署之標的，下半場則拍賣台南分署之物件，中間休息20分鍾。

台南分署貼心提醒，本日拍賣會將實施人流管制，不開放民眾進入會場參觀，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。另台南地檢署拍賣物品，請前往台南地檢署網站查詢（https://www.tnc.moj.gov.tw/）。

此外，本次聯合拍賣會是疫情降級後第一次舉辦的動產拍賣活動，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，儘量保持社交距離，會場內全面禁止飲食。

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