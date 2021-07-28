立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

▲駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀於28日上午與立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis，在立陶宛維爾紐斯機場，於疫苗送交機場倉儲，準備安排啟運前合影。（圖／翻攝自駐拉脫維亞代表處官網）



記者陳家祥／台北報導

立陶宛政府在6月時宣布將捐贈台灣2萬劑疫苗，我國兼轄立陶宛的駐拉脫維亞代表處28日表示，疫苗已經在28日運抵立陶宛維爾紐斯機場，近期就會啟程赴台，預計在7月31日運抵台灣。外交部表示，在雙方駐處齊心合作下，各項協調安排十分順利，因此疫苗比原來的規畫提早2個月運抵台灣。

有關媒體詢問立陶宛捐贈我國疫苗預計於7月31日運抵台灣事，外交部發言人歐江安表示，立陶宛捐贈台灣AZ疫苗2萬劑，7月28日已在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）機場的倉儲準備啟運，預訂7月31日運抵台灣。

我國駐拉脫維亞代表黃鈞耀在現場見證相關準備工作，一切安排妥當，並再次代表我國向立陶宛參與及支持此捐贈案的各界朋友表達謝忱。

歐江安指出，立陶宛是在6月22日宣布捐贈台灣疫苗，原訂9月底前將疫苗運抵我國，但在立丶台兩國相關部會及我駐處齊心合作下，各項協調安排十分順利，因此疫苗比原來的規畫提早兩個月運抵台灣。

外交部感謝立陶宛以最快速度提供疫苗，也期待未來兩國相互設立代表處後，持續深化台立兩國友誼，並在經貿、教育、衛生、科技等各領域密切交流合作。