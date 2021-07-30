　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立陶宛捐贈「2萬劑AZ」要來了！土耳其航空載運明07:50抵台

▲▼ 立陶宛疫苗即將來台。（圖／駐拉脫維亞代表處）

▲立陶宛疫苗即將來台。（圖／駐拉脫維亞代表處）

記者李宜秦／台北報導

立陶宛捐贈我國2萬劑AZ疫苗，桃園機場公司證實，該批疫苗將由土耳其航空載送，航班編號為TK6210。根據桃機官網資訊顯示，該航班將自伊斯坦堡機場於今日下午17:50（當地時間12:50）起飛，明日上午07:50抵達桃園機場。

立陶宛政府在6月時宣布將捐贈台灣2萬劑疫苗，我國兼轄立陶宛的駐拉脫維亞代表處28日表示，疫苗已經在28日運抵立陶宛維爾紐斯機場，近期就會啟程赴台，預計在7月31日運抵台灣。據了解，將於明上午由土耳其航空運載，抵達桃園機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老師們一大早依序抵達填寫資料準備施打疫苗，現場秩序相當良好。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲全台民眾陸續接種疫苗。（圖／門諾醫院提供）

立陶宛捐贈我國疫苗預計於7月31日運抵台灣事，外交部發言人歐江安表示，立陶宛捐贈台灣AZ疫苗2萬劑，7月28日已在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）機場的倉儲準備啟運，預訂7月31日運抵台灣。

我國駐拉脫維亞代表黃鈞耀在現場見證相關準備工作，一切安排妥當，並再次代表我國向立陶宛參與及支持此捐贈案的各界朋友表達謝忱。

歐江安指出，立陶宛是在6月22日宣布捐贈台灣疫苗，原訂9月底前將疫苗運抵我國，但在立丶台兩國相關部會及我駐處齊心合作下，各項協調安排十分順利，因此疫苗比原來的規畫提早兩個月運抵台灣。

除了政府表達感謝之意，民間部份，義美總經理高志明日前也決定回禮感謝，贈送2貨櫃小泡芙相當於43200盒小泡芙給立陶宛。

ET快訊
扼腕！「證件妹」差1步爭牌　又美又強吳佳穎靠這件事紓壓
獨／11點聲明假的？　蕭大陸音檔曝光「認了管不住侯怡君」
才喝50嵐1號！羅嘉翎甜曬「3大杯歇腳亭」　網卻笑虧了
快訊／西南風暴雨開轟！北北基等15縣市豪大雨特報
「證件妹」吳佳穎決賽第5名！　加賽遭淘汰
快訊／台中東奧輕艇訓練基地　驚見河面人頭漂浮
「媽媽選手」田家榛第8名遭淘汰　證件妹繼續拚
宥勝老婆獨留台中照顧小孩！崩潰飆淚：為什麼又是我捨棄一切
她熟睡慘遭議員助理侵犯！　男友還躺在旁邊
為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧揭製作原料：別再咬了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

末代指考「手機沒關」累計68件違規　再增1考生不舒服體溫超標

快訊／大雷雨轟北桃！雙北等「15縣市豪大雨特報」

誰先露頭誰輸？網目睹林昀儒爭銅強敵「潛艇式發球」嘴角全失守

4年前全運會片出土！小林昀儒「戰桌球教父爭金」　網驚：現在好猛

「22題圖表」歷年最多！　指考地理試考生：難度下降對同學仁慈

LIVE／降級才4天「嘉義爆9人群聚感染」　陳時中最新說明

宴客隔板「切西瓜」　未來新生活曝！宜蘭下周二餐飲內用解封

28歲領24K「包裝員年存24萬」明細驚呆！網反羨慕：活一輩子夠了

才喝50嵐1號！嘉翎妹妹甜曬「3大杯歇腳亭」　PTT卻笑虧了

長者第二劑疫苗上網預約爆爭議　鄭文燦籲中央：可雙軌並行

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

網曝林昀儒月付13萬自費請教練 體育署：2年前重點培訓投入800萬

末代指考「手機沒關」累計68件違規　再增1考生不舒服體溫超標

快訊／大雷雨轟北桃！雙北等「15縣市豪大雨特報」

誰先露頭誰輸？網目睹林昀儒爭銅強敵「潛艇式發球」嘴角全失守

4年前全運會片出土！小林昀儒「戰桌球教父爭金」　網驚：現在好猛

「22題圖表」歷年最多！　指考地理試考生：難度下降對同學仁慈

LIVE／降級才4天「嘉義爆9人群聚感染」　陳時中最新說明

宴客隔板「切西瓜」　未來新生活曝！宜蘭下周二餐飲內用解封

28歲領24K「包裝員年存24萬」明細驚呆！網反羨慕：活一輩子夠了

才喝50嵐1號！嘉翎妹妹甜曬「3大杯歇腳亭」　PTT卻笑虧了

長者第二劑疫苗上網預約爆爭議　鄭文燦籲中央：可雙軌並行

臉書CEO證實推「雷朋智慧眼鏡」　沒顯示螢幕、讓人更優雅

瑞佐前往「世界第一洋基」好期待　不捨小熊10年情

益航未來專注海運、百貨與房產　今年海運貢獻最多

OL路上巧遇前同事迸出火花！衝石門水庫車震　下場慘爆　

命案現場？賓士貓顧小孩累炸　「遭木棍貫穿」瞪眼投降：快救駕

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

聯電目標價「聯博砍到40元」！謝金河：若有不良企圖　投資人應遠離

阿根廷對決西班牙　41歲賈索同場41歲史科拉成奧運經典

台中清水房價太美麗　唯一1字頭首購族「買得起」

高捷沿線最貴新屋站是它　每坪33萬擊敗傳統豪宅區

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

生活熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

醫：最強保護力疫苗組合「打這兩劑」

鮭魚去考指考了！試場驚見「張OOOOOO魚」

林昀儒「偶像是誰」答案絕了！網喊：無敵可愛

系統開放混打？莫德納打完「第二劑竟可選AZ高端」

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

即／一張圖曝高雄「特殊交友圈」聚會　13天嗨玩4旅店

國手滷味不含丁香　醫點出關鍵「1成分」

更多熱門

相關新聞

廈門飛行員核酸陽　同住3人也中

廈門飛行員核酸陽　同住3人也中

大陸自日前南京祿口國際機場，通報清潔工確診，釀目前7個省市超過200人染疫後，又有另一處機場拉響警報。據廈門市政府30日通報，在例行檢疫中，發現一名國際貨運航班機組成員張某，新冠病毒核酸檢測呈陽性，擴大檢測後，與張某同住的3名家庭成員，也呈現陽性，已緊急將4人送往醫院隔離診治。

疫苗短缺　賴香伶直指關鍵問題

疫苗短缺　賴香伶直指關鍵問題

教部幼兒園指引　空服員工會抗議

教部幼兒園指引　空服員工會抗議

南京185人染疫　高風險區停工停課

南京185人染疫　高風險區停工停課

蔡英文手臂獻國產疫苗「陳時中建議的」

蔡英文手臂獻國產疫苗「陳時中建議的」

關鍵字：

新冠肺炎疫苗立陶宛

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面