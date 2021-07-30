「Ben是誰？」　黃珊珊7點聲明一次講清楚

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

北市好心肝特權疫苗調查報告全都公開上網，副市長黃珊珊、立委高嘉瑜向衛生局索取疫苗的所有對話紀錄也都記錄得一清二楚，然報告中未解釋清楚黃珊珊的民間友人「Ben」，引起外界好奇。對此，黃珊珊30日透過臉書向外界說明，並解釋Ben對她來說就像陳情民眾一樣。

黃珊珊表示，自己當了六屆的台北市議員，當然有各界的朋友與選民，對她而言，每一個人都是一樣的重要，直到現在，每天都會接到很多的建議或陳情，只要是合法、合情合理的事情、一定盡全力幫忙，法律與良心就是基本界線。越過那條線，就算是朋友，也愛莫能助。

針對有議員指控黃珊珊早已知情好心肝診所領取疫苗，黃珊珊強調，在6/6-6/8好心肝診所拿到任何一瓶疫苗之前，根本沒有把收到的訊息轉告任何人，當然也不會有指示衛生局給好心肝疫苗的情事，在這次補充報告中，從衛生局所有相關人員的通訊紀錄以及自述，都已經明確說明6/7及6/8並未收到本人指示。

黃珊珊說，先前曾提到如果有任何人提出我在6/7以前指示衛生局提供好心肝診所疫苗的證據，就退出政壇，「如果提不出證據還要胡亂指控的人，是不是也應該退出政壇！」

另外，有人一直問Ben到底是誰？黃珊珊說明，對她而言，Ben就跟這20幾年來找我陳情的民眾一樣，只要合理合法，能做的一定盡量做，不合法，誰來說也沒用。

黃珊珊7點說明如下：

1.我當了六屆的台北市議員，當然有各界的朋友與選民，在我心裡，每一個人都是一樣的重要，直到現在，我每天都會接到很多的建議或陳情，從我從政的第一天就很清楚地告訴自己：只要是合法、合情合理的事情、我一定盡全力幫忙，法律與良心就是我的基本界線。越過那條線，就算是朋友，我也愛莫能助。

2.我每天都收到很多陳情與建議，有里長、議員、有企業家、有攤販，還有很多我不認識的人會寫信來，不合法與不合理的事情，在議員任內，我根本就不會轉給市政府，現在擔任副市長，更須謹守應有的分際。

3.6/6我的朋友傳給我有關好心肝的簡訊，轉達他們希望能成為市府大量接種計畫的合約診所，我只回文了一次，內容是：「都在規劃中，但是因為有保存設備和副作用急救問題，會由中央決定開放方式」，並貼上一張台北市大量疫苗快打計畫圖片(包括合約診所)。（補充調查報告二第四頁）

4.事實的真相是：在6/6-6/8，也就是好心肝診所拿到任何一瓶疫苗之前，我根本沒有把收到的訊息轉告任何人，當然也不會有指示衛生局給好心肝疫苗的情事，在這次補充報告中，從衛生局所有相關人員的通訊紀錄以及自述，都已經明確說明6/7及6/8並未收到本人指示。

5.衛生局群組裡面有關我傳的簡訊內容，都是6/9早上好心肝事件爆發後，我才把6/6收到的簡訊傳到府級群組(共有三十多人)內，表示我有收到相關請託，並要衛生局查明盡快對外澄清(補充調查報告二第5-9頁)，所以6/9早上以前，我收到的有關好心肝的簡訊都只停留在我的手機內，沒有轉給任何人。

6.上次記者會我已經說過：如果有任何人提出我在6/7以前指示衛生局提供好心肝診所疫苗的證據，我就退出政壇，如果提不出證據還要胡亂指控的人，是不是也應該退出政壇！

7.有人一直問BEN到底是誰？對我而言，BEN就跟這20幾年來找我陳情的民眾一樣，只要合理合法，能做的我一定盡量做，不合法，誰來說也沒用！我想，認識我的人都知道，不論過去或是未來，我從未改變從政的初衷，理性問政、紮實服務。

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