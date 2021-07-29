大稻埕碼頭貨櫃市集恢復營業能否戶外開吃？　黃珊珊回應了

▲北市工務局水利處嚴禁民眾在大稻埕貨櫃市集岸邊飲食，現場桌椅已收起。（圖／北市府提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北大稻埕碼頭貨櫃市集日前有店家恢復營業，民眾投訴，有店家向客人表示可在一旁飲食，不少人因此坐在岸邊欄杆設立的桌椅區，脫下口罩開吃，讓他憂釀防疫破口。對此，北市工務局水利處29日表示，依規定現場仍嚴禁飲食，已要求業者將座椅全數收起。不過，北市副市長黃珊珊也表示，中央同意民眾可在戶外飲食，大稻埕很特別有一個固定座位區，其實就跟公園座椅一樣的意思，民眾選擇在空曠地方飲食，不是店家的內用區，就沒有店家違法問題。

水利處29日指出，因疫情關係，大稻埕碼頭貨櫃市集業者於5月21日自主性停業，後因疫情微解封後，業者申請恢復營業，依規定現階段僅提供外帶，市府將督促業者配合中央流行疫情指揮中心相關公告及指引進行營運，也呼籲前往休憩民眾務必遵守防疫規定，勿群聚飲食。

水利處表示，大稻埕碼頭貨櫃市集於疫情微解封恢復營運後，即依規定要求僅提供外帶，現場亦依規定實施實聯制及人流管制，廠商在現場設置僅提供民眾休憩使用的桌椅上均張貼有相關公告禁止飲食。

水利處說，只是，近日發現仍有未遵守規定群聚飲食情形，為避免類似情事再次發生，已要求業者將座椅全數收起，場域內各商家張貼「僅提供飲料及食品外帶、不得現場飲食」警語，並要求營運廠商現場派員加強宣導，請至河濱公園休憩的民眾務必配合，公共場合應全程戴上口罩做好防疫基本措施，餐飲亦請外帶回家再享用，水利處將派員加強巡視取締，以避免民眾違反相關防疫規範。

針對大稻埕貨櫃市集飲食問題，黃珊珊29日下午在北市防疫記者會上表示，業者現在都是做外帶，市民買外帶後，從中央解封的相關規範資料裡，中央同意民眾可到戶外空曠地方飲食，也就是民眾可在戶外飲食。

黃珊珊說，大稻埕很特別，有一個固定座位區，但其實就跟公園座椅一樣的意思，民眾選擇在空曠地方飲食，不是店家的內用區，就沒有店家違法問題。