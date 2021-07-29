北市特權疫苗報告「遮權貴」　黃國昌拋4質疑：獨漏Ben、推給基層

▲黃國昌、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市政府陷入特權疫苗風波，27日突然將調查報告放上網，其中詳載民進黨立委高嘉瑜5月30日至6月9日，多次向衛生局索取疫苗。對此，前立委黃國昌表示，「看完台北市政府針對特權疫苗的調查報告，令人十分失望」。

黃國昌29日在臉書提出4點質疑，首先、「特權施打對象超過1000人，繼續遮掩特權名單」，台北市政府既已確認好心肝1000多名施打對象違規，為何選擇不公布？到底在為哪些權貴遮掩？「公開透明是最好的防腐劑」難道只是口號嗎？

「為何配發給好心肝之原因，責任全部推給基層」黃國昌指出，原調查報告將責任歸責於吳股長「未依本府施打COVID-19疫苗政策，同意配發好O肝診所不合理之數量」然而，在補充調查報告（二）中，吳股長訪談內容表示「陳正誠副局長有說過經過評估可以的話，可以給疫苗，始於6月7日自行決定給好O肝15瓶」，吳股長此說法，與陳企劃師在原調查報告中「6月7日陳副在松菸廠刊的時候有找我跟股長講，只要有符合規定的，有需求的就不用再請示了直接配發」相符，為何僅歸責吳股長，為何不追究副局長？何況事前早有黃局長於5月30日交辦配發疫苗給小禾馨，事後何能將責任完全推給前例辦理的股長？

黃國昌再指，「為何未約詢關鍵人好心肝資深志工Ben？」報告中有洽詢好心肝診所許金川及執行長，為何獨漏關鍵中間人？是一開始就沒有要約詢？還是Ben拒絕接受訪談？

此外，黃國昌也指出，「為何未充分檢討黃世傑局長的責任？」整件特權疫苗的起點，就是局長接受關說，違反公平原則，交辦下屬核給特定診所疫苗，責仕應屬最重，然而，調查報告檢討的重點卻集中在基層的身上，這樣公平嗎？沒有充分解釋質疑、沒有公布特權名單，這樣的報告內容，真的稱得上「公開透明」嗎？

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