BEN到底是誰？好心肝調查報告「未公布全名」　北市：不影響結果

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝北市直播）

記者袁茵／台北報導

台北市廉政透明委員會27日公布3份好心肝事件調查報告，其中1份有提及到「高ＯＯ（下稱高立委）」，但台北市副市長黃珊珊的民間友人「BEN」卻未公布姓名，引發高嘉瑜懷疑「BEN又是誰？」針對為什麼有公布高嘉瑜名稱，卻未公布「BEN」的部分？台北市政府發言人陳智菡指出，「BEN」人名公開與否不影響調查結果。

台北市政府廉政透明委員會27日晚間公布「本府衛生局配發好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告」，只見總共有3份報告，分別為「本府衛生局配發好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告」、「補充調查報告（一）」、「補充調查報告（二）」。

▲好心肝等診所新冠疫苗爭議調查報告。（圖／翻攝自台北市政府好心肝調查報告）

第二份「補充調查報告（一）」，內容幾乎都是高嘉瑜與北市衛生局長黃世傑的對話紀錄，只見高嘉瑜自5月30日至好心肝事件爆發時的6月9日，總計11天內有8天都不斷為禾馨診所索取疫苗。至於第三份「補充調查報告（二）」部分，則是黃珊珊與民間友人「BEN」的對話內容，值得一提的是，這份調查報告不同於前兩份完整揭露姓氏，中間向黃珊珊轉達好心肝基金會董事長許金川言論的「BEN」，依舊是英文名字。

被問到黃珊珊民間友人「BEN」仍是匿名，高嘉瑜29日晚間回應，很多人會覺得「高嘉瑜就寫高嘉瑜」，但到底整個事件跟民代有何關係？是因為民代施壓或逼迫才給？衛生局自己決定的標準在哪？同樣「BEN」也是一樣，到底標準為何？

針對為何沒寫「BEN」的全名，陳智菡29日晚間接受《ETtoday新聞雲》訪問時回應，因為包括許金川、黃珊珊和「BEN」這些人的相關調查中，彼此之間通聯紀錄跟說法都吻合，所以從調查中可明顯得知案情發展，主要當事人是兩造雙方，也就是好心肝與黃珊珊有無利害關係、利益關係，所以「BEN」人名公開與否不影響調查結果。

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