柯文哲、黃珊珊送親筆卡片+低糖甜點　楊勇緯、羅嘉翎PO IG喊謝謝

▲楊勇緯、羅嘉翎分別收到柯文哲與黃珊珊的親筆卡片。（合併圖／翻攝自楊勇緯、羅嘉翎IG）

記者蘇晏男／台北報導

柔道國手楊勇緯與跆拳道國手羅嘉翎在東京奧運一戰成名，不僅各奪得銀牌及銅牌，也分別被稱為「柔道男神」、「新國民女友」，昨兩人隨團隊搭機返台，在機場受到粉絲熱烈歡迎，目前正入住防疫旅館隔離中，且都收到台北市長柯文哲與副市長黃珊珊的親筆卡片。

楊勇緯、羅嘉翎29日晚間分別在社群媒體Instagram限時動態上，秀出柯文哲與黃珊珊的親筆卡片，且也都獲得北市贈送的低脂、低糖甜點。

柯文哲簡短寫給楊勇緯，「To：楊勇緯 加油！」，黃珊珊則表示，「勇緯：你是我們心中的『金牌』了！謝謝你」；而羅嘉翎方面，柯文哲也同樣簡短寫道，「To：羅嘉翎 加油！」，黃珊珊則說，「嘉翎 謝謝你奮戰不懈 繼續加油 2024會更好！」

楊勇緯回應「謝謝台北」，並附上一個愛心；羅嘉翎則表示「謝謝柯P市長」。此外，兩人卡片最大特色，即是都畫上了各自肖像照。

對於為何楊勇緯與羅嘉翎有柯文哲、黃珊珊的親筆卡片？台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，是因為這些選手和教練住在台北市某區的防疫旅館內，不論有無得獎、是否為選手，此波回來的選手與教練，柯文哲與黃珊珊皆有親筆寫卡片、送上低脂、低糖的甜點，並給予加油打氣。