疫情警戒降級　南投縣文化局下半年復推表演藝術巡迴展演活動

▲疫情警戒降級，南投縣文化局下半年將復推多場表演藝術活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

防疫不妨「藝」！南投縣文化局為使各鄉鎮民眾能享有均衡的文化薰陶，每年都規劃在地演藝團隊巡迴徵選及演出，但疫情三級警戒導致全國多數藝文團隊在內的各行各業受重創，所幸27日起已有條件降級，文化局密切與各團隊及鄉鎮場館單位協調配合，希望下半年陸續推出13場次的音樂、舞蹈、戲劇、傳統戲曲等表演藝術演出。

南投縣文化局今天上午10時於府youtube官方頻道（https://www.youtube.com/user/nantouable），進行「藝起同樂-南投縣110年度表演藝術巡迴演出」線上直播記者會，局長林榮森邀請在地優質演藝團隊代表「李靜芳歌仔戲團」團長李靜芳，一同直播進行活動介紹。

縣府文化局指出，南投幅員遼闊、許多鄉鎮位處偏僻，民眾參與文化活動機會較為欠缺，因此主動將表演藝術節目安排至鄉鎮演出，至今已推動六年，除了能培養及開發潛在表演藝術欣賞人口，也讓民眾能親近表演藝術，吸引大家走入劇場，提昇南投縣表演藝術氛圍及環境。

文化局表示，新冠疫情今年自5月起趨於嚴峻，期間全台多數藝文團隊不僅無票房收入，其委託創作、編曲、排練、服裝製作、攝影、印刷及票務等前期作業費用卻仍照常支出，本系列活動亦因疫情警戒而一延再延，如今各場館終能逐步漸進開放，文化局基於符合防疫前提開出13場次的豐富表演藝術菜單，持續提供撫慰民眾心情的優質演出，也讓演藝團隊稍能紓解困境。

文化局強調，本年度鄉鎮巡迴活動除配合中央防疫管制措施，實際演出將視疫情規則及氣象動態狀況，做滾動式調整（延期、錄影或線上直播等），後續相關活動及更新資訊，亦以文化局官網最新訊息、臉書及LINE官方公告為主，敬請掃描下方QR Code或至南投縣政府文化局網站（http://www.nthcc.gov.tw）最新消息區查詢。

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