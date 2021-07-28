恐怖夫妻3歲兒當狗虐死　關浴室吃大辣餐毒打！矇眼害摔：這好笑

▲南投林姓夫婦疑將親生雙胞胎的弟弟虐死，遭檢方提起公訴、求處重刑。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

竟有為人父母者將自己親生骨肉當成「狗」和「蟑螂」凌虐致死！南投林姓男子和其徐姓妻子僅因3歲幼子不願講話、大小便時無法表達，竟將他關進浴室睡覺吃飯，不時以油漆刷等棍棒物毆打、綑綁或蒙眼，還以「狗」、「打不死的小強（即蟑螂）」等辱罵訕笑，為時近4個月，致林童頭部多次撞擊牆壁等硬物而重傷死亡，令人髮指行徑在夫妻倆的line紀錄全露餡，檢方直斥「孩子非任何人的財產與附屬品！」今依殺人罪嫌將2人提起公訴，請求法官從重量刑。

檢警調查，37歲林男在印刷廠工作，徐姓妻子無業，夫妻倆3年前生下雙胞胎兄弟，將當中的弟弟交由林男父母照顧；去年12月底因阿嬤生病，夫妻倆將么子接回南投市住處， 但林童適應不良還出現退化現象，除語言發展遲緩，也常會在褲子上大小便，引發林姓夫妻不滿，自今年1月起每隔2到3天，林男就持木製鍋鏟、黑色油漆刷等毆打么子，力道大到林童屢次重心不穩，頭部撞擊牆壁、桌腳或地面，導致走路無法平衡、甚至眼鼻變形，曾姓妻子卻因擔心捲入虐兒案，選擇視而不見，也未曾帶兒子就醫。

2人還動輒以「狗」、「啞巴」辱罵林童，要求他像狗一樣聽話才讓他吃飯，卻又讓他吃不飽，徐女還曾在早餐加入大量辣油要他吃，或依林男指示以毛巾等綁手、黑色口罩矇眼、要求久坐小板凳上等他打瞌睡時摔倒；2月底起變本加厲，不但要林童晚上在餐桌趴睡或睡紙板，3月起還把他關進浴室飲食起居，林童身心嚴重受創。

▲南投林姓夫婦疑在一家四口住處將親生雙胞胎的弟弟虐死。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

至3月21日上午11時許，林男又因林童不吃飯喝水下手痛毆，極度虛弱的林童頭部再次被推撞牆壁，引發急性腦出血而昏迷，林男才開車將孩子送醫急救；但林童因頭部遭受反覆性鈍性傷撞擊、創傷性硬腦膜下出血、中樞衰竭，搶救近12天後仍宣告不治；警方獲報後到場處理，並扣得林男的手機、木製握把都已打斷的黑色油漆刷1把。

幸林姓夫妻的惡行都在通訊軟體上留下鐵證：2月8日林童挨打後頭部撞擊桌腳、眼部瘀腫視線不清，林男不當回事，還傳LINE訊息給妻子，稱林童為「打不死之小強（即蟑螂）、生命力極強」；徐女也曾將林童眼部蒙著黑色口罩、坐在椅子上之照片和嘻笑貼圖，以line傳給林男，並以戲謔口吻稱「這個好笑」，讓2人到案後無從狡辯、俯首認罪。

檢方在起訴書中痛陳，子女之生命源起於父母，但非任何人之財產與附屬品，縱使親如父母亦無權可決定其生死，孩子雖無法擁有選擇父母的權利，父母即負有守護孩童成長及避免其受不當侵害的責任，孩童絕非父母情緒出口之宣洩出口；而林姓夫妻對林童之凌虐時間之長、手段之多，傷病了不讓孩子就醫治療等諸多消極行為和輕蔑態度，彷彿他不是親生骨肉，未滿3歲之孩童何辜承受這一切痛苦。

檢方據偵查結果，認定林姓夫婦惡性重大，除依刑法第15條第1項（不作為犯）、刑法第271條第1項（普通殺人罪）、刑法第286條第1項（對於未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者）、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段等提起公訴，也建請法院就被告2人所為犯行，從重量刑。

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