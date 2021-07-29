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新北確診者到台北健身院？老闆曝真相傻眼「根本沒開門」哪來的人

▲▼新北防疫0729。（圖／新北市府提供）

▲新北市衛生局29日公布確診者足跡曾到台北健身院永和店，但健身房業者反映該天根本未營業。（圖／新北市府提供）

記者張君豪／新北報導

新北市衛生局29日公布新北新冠肺炎（COVID-19）確診者最新足跡惹出爭議，當時公布案15740在7月26日於18:00-18:40，曾前往台北健身院位於永和區福和路的健身房據點，但台北健身院業者透露、當天該健身房根本整天沒有營業，並秀出監視器畫面作為佐證，質疑新北市政府衛生局疫調沒有確實、或者存在確診者供述足跡有誤、引發店家營業困擾。

▲台北健身院會員LINE群說明，業者將會以監視器佐證向新北衛生局反映疫調爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北健身院會員LINE群說明，業者將會以監視器佐證向新北衛生局反映疫調爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

中央流行疫情指揮中心29日公布全台新增18例新冠肺炎案例，其中新北市有7例，但其中新北市府衛生局公布案15740在26日傍晚曾經到永和區福和路台北健身院；但事實上台北健身院業者透露、永和店當天根本沒有營業「沒開門營業哪來的人？」。

業者自己在會員群組公開說明、並秀出監視器畫面反映，當天根本沒有營業，店內根本沒有人，會請公司管理層發公文給市政府衛生局反映，也希望新北市府衛生局能夠疫調複查釐清該案例的真實足跡，希望爭議疫調足跡影響能降到最低。

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