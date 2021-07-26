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社會 社會焦點 保障人權

把山老鼠當山豬打！部落獵人暗夜誤殺　看到「獵物」嚇到躲回家

▲仁愛鄉武界壩附近傳出原民狩獵誤擊山老鼠移工致死的命案。（圖／資料照片，台電提供）

▲仁愛鄉武界壩附近傳出原民狩獵誤擊山老鼠移工致死的命案。（圖／資料照片，台電提供）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉武界壩附近山區發生原住民狩獵時，誤將山老鼠當成獵物射擊致死的離奇案件；警方循線找到嫌犯後初步還原現場，當時有3名當地部落男子趁夜持自製獵槍前往打獵，疑因月夜昏暗，其中1人誤將草叢晃動聲響當作「山豬」出沒，發現打死人後嚇得逃回家，但仍因道路監視器拍下車行畫面而露餡，檢警持續釐清是否為誤射致死。

仁愛警方指出，昨（25）日下午2時接獲一名越南籍移工和一名仲介公司通譯人員報案，指前（24）日深夜一行移工4人前往武界壩附近「搬木頭」，卻有一名同伴遭槍擊身亡，其他人嚇得逃下山；警方帶著報案人重回現場，果然發現該名移工屍體。

警方也調閱周邊通聯道路投83線的監視錄影畫面，發現當時有另一部車輛經過，由於案發地處偏僻、入夜後鮮少有人車經過，認定該車人員涉案，循線找到當地部落3名男子。

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

據了解，3人當時同行上山打獵，當時光源僅有月亮和他們自備的簡易頭燈，突然聽到草叢間一陣窸窣晃動，以為是山豬出現，其中一人因此開槍，也聽到「獵物」倒地的聲響，未料上前查探，才發現不小心打死人，嚇得趕緊逃回家，躲了超過1天才因移工報案而被查獲。

檢方今天上午除了會同法醫相驗遺體，也對開槍嫌犯進行複訊，釐清確實的案發經過，以及是否為誤擊致死；警方則繼續追查另外2名現場目擊的移工行蹤，希望他們到案幫助釐清案情。

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