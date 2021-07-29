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公務員升官培訓延後至9月開辦　首度全面採用線上教學

▲▼ 考試院,中華民國政府機關（圖／ETtoday資料照）

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

公務人員保障暨培訓委員會29日表示，因應新冠肺炎疫情，保訓會今年首度全面採用線上遠距教學方式，辦理委任公務人員晉升薦任官等訓練，確保受訓人員健康，並同時維護委任晉升薦任官等人員任用及陞遷權益。

考試院29日召開院會，保訓會以「規劃辦理110年度委任公務人員晉升薦任官等訓練情形」為題進行業務報告。保訓會表示，為因應新冠肺炎疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心之相關準則及規範，將原訂於今年6月開辦的委任晉升薦任官等訓練，調整至9月辦理。

保訓會也說，為避免實體訓練衍生群聚感染風險，經再三審酌後，決定以受訓人員最大安全、健康第一考量，採取線上遠距教學方式辦理，不讓委任人員陞遷權益受損。

保訓會指出，為了推動線上遠距教學，除了運用既有的數位課程外，並邀聘經受訓人員評價優良的講座錄製全新數位課程，並建置線上虛擬教室，擇定需個案研討或演練的科目，採直播方式，讓受訓人員進行研討與分享。

保訓會說明，對於受訓人員課程成績評量項目，在專題研討部分，由原來的團體報告，改為個人報告，並由受訓人員與講座以線上答詢方式進行；紙筆測驗部分，在符合防疫的要求下，原則仍採實體測驗方式辦理，但考量疫情發展的各種可能性，保訓會也同步規劃線上測驗的備案。

保訓會指出，雖然今年採取線上遠距教學，但仍然精進編修書面教材，提供受訓人員居家研讀，例如依受訓人員職務需求，設計行政知能、公務法規及智慧政府與數位服務等教材。

此外，保訓會也提供多元便捷的輔助學習資源，例如增加公務實用英文及數位治理課程之簡要介紹、製作行政知能懶人包、微學習影片等，以協助受訓人員學習。

考試院長黃榮村表示，保訓會未來在課程設計上，除應加強與受訓人員職務的連結，並優化訓練內容之層級性及對應性外，更應該將年度重大公共議題，例如族群主體性、資訊安全、環境永續及能源等，納入訓練內涵，以提升訓練成效。

保訓會強調，未來將針對相關意見進行研議，持續檢討與強化本項訓練，培育現代政府所需的公務人力。

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