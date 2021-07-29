第四輪疫苗7／30開始接種！存量曝光「恐打不到？」陳時中這樣說

▲第四輪疫苗總計有103萬人預約，AZ、莫德納疫苗存量緊繃。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

第四輪疫苗預約29日中午12時截止，指揮中心指揮官陳時中公布，總計有103萬4993人完成預約，30日開始接種，但隨著現有AZ、莫德納疫苗存量曝光，部分縣市傳出疫苗不足以供應第四輪接種。陳時中呼籲各縣市政府依照規劃對象接種，若有不足會依照數量進行調配。

統計國內包含採購與各項捐贈，AZ疫苗實際到貨近583萬劑，莫德納疫苗則約有365萬劑。莊人祥說明，目前疫苗剩餘數量就AZ疫苗的部份，各縣市還有108萬劑，另7/27到貨一批58萬劑正在檢驗封緘，總計還有約166萬劑；至於莫德納則還有73萬劑，當中大部分掌握在中央，地方配送不到10萬劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲AZ疫苗目前剩108萬劑，待檢驗封緘58萬劑，莫德納則還有73萬劑。（圖／記者黃克翔攝）

根據指揮中心最新統計，截至27日，莫德納已有293萬1138人接種，打完第一劑有283萬4957人，打完第二劑有9萬6181人，台灣已到貨的莫德納有365萬劑，扣掉施打的數量，目前剩下71.8萬劑，但等待打第二劑的人有273萬8776人。

另外，AZ疫苗的整體庫存166萬劑，扣除29日的將使用的20多萬劑，預期剩下146萬餘劑，第四輪103萬人接種後，估計剩下43萬劑，恐怕不足提供下一輪接種，然而第五輪預約對象預計下週一進行公布，是否會受到影響？

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，有些地方有造冊施打，例如老師，新來的58萬劑疫苗上週四才來，目前還沒配發下去，所以可能會產生空打，之後配發量會照著大家預約數量去配發，有造冊名單的就會盡量讓大家都打得到，所以特別呼籲地方政府，在這段時間疫苗比較緊的時候，一定要照計畫去施打，不在計畫內的，千萬不要另外去打，整體疫苗運用也會比較順暢。

根據指揮中心最新統計，截至28日，國內新冠疫苗累計接種758萬8,692人次，當中接種AZ463萬3,996人次，莫德納295萬4,696人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率30.97%，劑次人口比 32.31 （劑／每百人）。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘