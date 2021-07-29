瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

▲義勇軍7月26日畢業，不管日曬雨淋，他們總是使命必達！（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／採訪報導

5月15日全台「疫」夕變天，本土案例突竄180人，雙北率先升至三級警戒，萬華頓時與病毒窟劃上等號，而恐慌氛圍中，卻瀰漫一道暖流，39歲的臉書社團《我是萬華人》版主邵維倫不畏染疫風險，四處奔波送便當給醫護，共送出3萬多個餐點，其中還有確診康復者加入義勇軍，邵維倫回顧這73天的熱血史，自嘲「根本是在玩命！」

時間回到5月12日，當天新增16例本土病例，當中有2人在萬華茶藝館、清茶館工作；隔日（13日），和平醫院也爆出2例確診案例，北市即刻下令增設快篩站，包括西園醫院、和平醫院、中興醫院，以及剝皮寮專區。

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雙北因疫情瀰漫恐慌氣氛，到了14日，也就是雙北三級警戒前夕，本土疫情新增29例，其中16例與萬華阿公店及周邊相關，事實上，除了萬華被叮得滿頭包，同時還有2條恐怖傳播鏈，包括宜蘭遊藝場、蘆洲前獅子會長群聚案。

不料，15日疫情「疫」夕衝到180例，萬華狂爆43例，指揮官陳時中坦言，「43例裡面大部分是工作者」，不管是茶藝館、飲食店和小吃店等，人跟人密切接觸行業裡的工作人員。如同今年初的「部桃翻版」，大家一聽到是桃園人就害怕，萬華過去繁華人潮不再，至此開始，當地人被無端冠上「人與人的連結」、「疫情破口」、「阿公店毒窟」等暗黑代名詞。

▲萬華茶室頻爆確診案，被各界劃上毒窟代名詞。（圖／記者李毓康攝）

關鍵一通電話，「疫」無反顧

背後無人知的是，醫護竟是「挨著肚子」衝第一線抗戰。《我是萬華人》版主邵維倫緩緩道來，16日中午11點30分突然接到一通電話，得知中興醫院訂不到50個便當，聞言，邵維倫二話不說答應幫忙，「大家聽到萬華嚇死了，根本沒人敢送」，便開啟他沒日沒夜的「送便當」熱血任務。

邵維倫說，社團力量超強大，短短在12點15分，就有兩家分別送30與20個便當到現場，但喘口氣沒多久又接獲消息，「和平醫院也訂不到50個便當」，邵維倫隨即發文求援，接著奔到和平醫院。

其實趕路的過程中，邵維倫也不確定是否有店家願意幫忙送，驚訝的是，他抵達現場後，看著有三家店家陸續火速前來，「送了20個、20個與10個便當」，不僅如此，就連兩家醫院的晚餐都霸氣包下，當晚總共200個便當成功送達。

▲中興醫院50個便當順利送到！（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



其實，真正催發邵維倫送便當的使命感，是醫護人員的一句話，「我已經一周吃超商了！」邵維倫直言，當下聽了內心百般煎熬又心疼，「但只有我一人，如果號召當地人一起送便當，能撐多久？是否能成功？我實在沒有信心」，加上向網友募款，也涉及勸募法的疑慮。

當晚，邵維倫構思了好久，「身為在地萬華人，又是社團版主，我應該替萬華盡一分心力」，瞞著老婆與老闆，邵維倫決定先斬後奏、放手一搏，首先在社團號召800元募便當任務，一個80元總共10天份，結果網友的回饋出乎意料，排山倒海的私訊湧入，讓邵維倫訝異直呼，當晚300則私訊狂敲，認購的便當超過3萬個，可從5月排到7月，高峰一天就要送700個便當。

邵維倫透露，過程中不會經手金流，都是請網友直接換款給店家，正因為如此，光是排序送便當，通知網友匯款，再請店家對帳，以及半夜與醫院確認便當數量，他根本忙到頭暈腦轉，「每天一忙就是16小時，甚至沒睡覺」，就連才買1年多的三星手機也被操壞，「回簡訊回到掛掉，電量耗超快，只好換新的一支。」





▲醫護衝前線，邵維倫負責張羅他們的午晚餐。（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



擊敗病毒，全靠「疫」條心

粉專私訊被炸滿，讓邵維倫印象深刻的，是一位版友洪小姐，她表示能整理意願加入的志工名單，但邵維倫有自己的工作節奏，只好婉拒對方好意。豈料某天，洪小姐私訊又跳出來，透露有一筆17萬多元現金，結果一問原因，才知道是她在好友群組募款募到的，最後這一筆善款，是運用在快篩站的工作服上，共買了190套，讓邵維倫暖上心頭。

邵維倫也回憶，私訊真的太多人了，「若有回應你就是緣分」，甚至還有網友瘋狂Tag邵維倫名字，最後不死心，還找上餐廳業者，就是為了要聯繫上他來捐款。邵維倫也感激表示，時常半夜才有空看訊息，網友除了耐心等待回應，也不責怪被打擾，「深夜這樣一則一則的溫暖，真的讓我看到萬華人良善又團結的一面。」

邵維倫也觀察發現，萬華人會如此積極捐款，就是希望翻轉「毒窟黑化」的名聲，有反射心理，2002年SARS已讓萬華GG，如今又來個新冠肺炎攪局，因此期盼內心的鬱悶苦楚，能靠「多一件善事」而被各界討論，人性是光明的，大家都想拋開重災區的陰霾。

▲疫情期間，萬華如空城。（圖／記者李毓康、宋良義攝）

「疫」軍突起，根本玩命！

每日忙到焦頭爛額，5月底時，邵維倫又接收新任務，協助「萬華社區小學」團隊，送便當給獨居老人或居家隔離者。邵維倫無奈坦言，這其實是「玩命」，誰敢在疫情最嚴峻時刻去送餐給這些對象，但到了6月1日，邵維倫決定先當衝鋒者，「我必須先做示範，看到底狀況如何。」

受訪當下，邵維倫也還原當時內心的糾結情緒，招募送便當的義工，「該叫做義勇軍還是敢死隊？」本以為邵維倫是在開玩笑，結果他語氣認真解釋，「我是認真這麼想，因為很有可能被染疫，真的是在玩命啊...」當然，邵維倫最終仍選擇取作義勇軍，而徵求文曝光後，再度讓邵維倫感動到無以言喻，「很多人來報名」，不過因條件比較嚴謹，最初只篩選出4位義勇軍，但私訊一直有社員報名，漸漸才補到12位勇將，每天固定排8位人力出勤，疫情高峰期一天就要送100個便當。

邵維倫透露，義勇軍都很年輕勇為，多數人原本就跑外送，某一位還是台大學霸，日前送餐時，驚險救了一位老奶奶，「他在門外聞到燒焦味，住警器一邊狂作響，著急呼叫裡面，阿嬤卻遲遲沒回應」，趕緊呼求里長幫忙，原來阿嬤患有失智症，忘了開火一事更不知道要去關火，所幸人無大礙，事後社會局也介入關懷。

▲多數義勇軍，本身就是外送員！（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



另外，義勇軍行列中還有一位身分更為特殊，就是新冠確診康復者，邵維倫表示，對方也是一名學生，在5月14日確診，經過治療後已恢復健康，而這段時間沒上課，便化身義勇軍，希望能為萬華付出一些心力。更難人可貴的是，義勇軍幾乎是「零酬勞」，邵維倫苦笑透露，他們無怨無悔送餐，事後得知一個便當有25元補助時，還樂不可支回應，根本是小確幸。

7月26日也是降二級的前一天，邵維倫如釋負重宣布，「義勇軍畢業了」，當天，台北市副市長黃珊珊親自前來感謝，也一一頒發「平安金」，至於邵維倫則將象徵義勇軍精神的軍牌，送給副市長紀念，希望永遠記得萬華人的光輝。

降二級，「疫」起見證萬華重生

7月27日迎接降二級，邵維倫直言，能看到萬華浴火重生，一切辛苦是值得的，「萬華人還完債了，再也沒欠任何人」，長達73天的抗疫戰鬥生活，他與店家朝夕相處，更能體會業者在經濟上的苦處，「他們有做好內用隔板，期待人潮能回流，適度的政策放寬是有幫助的，但降級不是解封，還是要靠人民的自律性！」

至於降二級是否擔心疫情再反撲？邵維倫說，相信大部分的人都有高素質，假若真的有那麼一天，疫情又爆開來，終將是全民一起承擔，「希望政府來接手拯救，我已經把華萬人給榨乾了，該動用的人力都叫出來了，別再消耗萬華人的熱情了。」

當然調降二級後，相關單位都將回到正軌，邵維倫喘口氣表示，手上任務也可逐漸脫手，唯獨讓他放不下的，是雙園國小疫苗站要支援到8月底，「目前認購的便當只能再撐幾天」，但邵維倫拚了命喊話，會繼續發文募集善款，「不讓第一線醫護挨餓，就是我的送便當的初衷。」

▲7月12日是邵維倫的生日，他依舊出勤送便當。（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



自掏腰包3萬， 「疫」下突圍！

回頭看這長達73天的抗戰史，邵維倫沒吃好、沒睡好，真的只是因為心疼醫護沒飯吃嗎？邵維倫提到，其實從小就住在三水街，就是大家印象中的茶室一條街上，不願看著萬華被黑名之外，最大的衝勁爆點，「正是因為我是萬華人的版主」，與在地人事物做連結，推廣萬華特色，就是重要使命之一，「如果我不站出來救萬華，這版主角色不如別幹了！」

「送便當沒想像中的簡單！」邵維倫的細心程度比一根針還細，每天除了調度數百個便當，還焦慮醫護們吃膩菜色，盡力調配店家送餐，譬如說，午餐吃排骨飯、晚餐會換成海鮮類餐點。另外，還要注意每個環節還要做長遠規劃，邵維倫苦中作樂表示，八隻手都不夠用，放棄的念頭每天都盤據腦中，「真的壓力山大！」

直到收到和平醫院一封感謝的訊息，「謝謝您，真的很感動，讓我們多了很多力量。」下秒邵維倫眼淚直接潰堤，「疫情爆發後其實他們壓力比我還大，我們不在後面頂著，他們在第一線作戰多孤單。」

事實上，邵維倫也是「零酬勞」衝鋒陷陣，被問及這73天來，工作、經濟與家庭如何兼顧？邵維倫低調笑回，因從事議員助理一職，彈性空間比較大，並沒有因為送便當而疏忽職責；經濟上也沒問題，有一份穩定的收入，這段期間他自掏腰包3萬元左右，主要是加油錢與代墊便當費，或是買飲料請義勇軍解渴；家裡方面，回到家也會照顧孩子、做家事，「起初老婆確實有反彈，但我都會買好料給老婆補償一下，加上真的是為萬華付出，老婆也才轉念支持。」

▲看著醫護充滿笑容，邵維倫的努力一切值得了。（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



我是萬華人我驕傲，靠軟「食」力衝了

這場疫情，也讓更多人看見《我是萬華人》社團，粉絲數從5萬6千多人，如今增到近6萬人，目前尚有3000多人還在排隊加入社團。邵維倫透露，自己是在2016年入社的，僅是一般般的社員，且當時粉絲不到2000人，看著前任版主經營積極又熱心，總會拿在地美食給社友品嚐，讓邵維倫不禁讚嘆，「根本是創造三贏，既能替店家打廣告、民眾能吃到美食、版主又可建立人脈。」

從小就擅長與人交流、搏感情的邵維倫表示，喜愛這種人與人溫暖的互動模式，因此常與社團版主、管理員混在一塊，2年後晉升核心一員，但隨著幹部逐漸淡出，邵維倫便在2019年接手版主一職，因此促進當地發展，帶動自己人買氣，就是身為版主的重要職責。而藉由此次送便當任務，邵維倫也順便測試平台能發揮到何種程度，皇天不負苦心人，「它讓我找到成就感與光榮感，以後老了回顧人生，我也對萬華是有貢獻的！」

最後，邵維倫期望把善念傳續下去，也藉機推廣萬華當地美食，許多店家靠著「軟食力」已站在起跑線蓄勢待發，「萬華「『疫』下突圍之專題二」將出場的是，放棄大陸高薪的廣告業務主管，年薪折合新台幣200多萬元，毅然決然回台創業的陳信助，他從0開始考證照，只為一圓廚師夢，2019年選擇在土生土長的萬華開私廚「林柏食貳」，一週只營業三天，預定客數排滿滿。

儘管陳信助被新冠肺炎打亂的腳步，他卻堅信能將絆腳石化為踏腳石，認為「疫情是讓財富重新分配的機會點」，8月依舊將擴店「林柏食叁」，也提前布署可能會爆發的第二波疫情，減少座位安排，反規劃外帶外送，就盼著人潮回流萬華。

▼邵維倫送出3萬個便當，自認很有成就感。（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

