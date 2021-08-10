放火輕生「害鄰居慘死」自己逃生　他嘆沒錢賠...一審判19年

▲林男不滿遭房東驅趕，放火企圖輕生，過程中怕熱先跑，反燒死了隔壁行動不便的鄰居，北院依殺人罪判19年。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

70歲的林姓男子於2020年11月、承租北市萬華套房期間，不滿房東父親要求搬出，想著自己沒錢、在外也很難混，一氣之下在屋內放火企圖輕生，卻因不耐高溫逃出，卻害隔壁不良於行的黃姓好友慘死，檢方依殺人、放火等罪起訴，案件審理期間，死者遺孀痛訴丈夫是「含冤而死」，林男則稱沒錢賠償「只能進去關」，北院10日依殺人罪，判林男19年徒刑，可上訴。

死者遺孀證稱，稱丈夫自癱瘓後，除了她或看護帶出門看醫生外，平時皆在家休養，案發時因無法自行逃脫，在屋內不幸罹難，痛訴丈夫本來還能好好吃飯，卻因林男衝動行為往生，根本是「含冤而死」。

林男表示，死者並不是完全不能動，偶爾還會跟鄰居打牌，也不是故意要放火，「我放火也沒房子住阿」，並稱現在很難過也很後悔，但也沒錢賠償對方家屬，只能關進去。

家屬律師表示，林男對放火供詞反覆，顯然毫無悔意，且他與死者還是好友，應該很清楚對方不良於行，就算不是故意要燒死黃男，也應承擔法律責任。

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