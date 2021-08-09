餐廳開放內用也沒客人！　黃珊珊：年底前推第二波紓困振興

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者杜冠霖／台北報導

雙北3日開放餐廳內用後已過1個禮拜，對於開放狀況，台北副市長黃珊珊表示，這幾天到各商圈與市場去探訪，餐廳老闆也很兩難，因為開放內用客人還是很少，開放後要梅花座沒有幾個座位可以用，「北市府也正在規劃第二波的紓困與振興方案，八月底送追加預算到議會爭取支持，年底前希望能讓各行各業穩步向前！」

黃珊珊9日在臉書發文表示，3日開放內用並挑戰父親節假日，一周來每一天都是戰戰兢兢的，餐飲業重新出發，雖然在三級管制期間市民會買外帶，但是更多的民眾已經改變生活習慣在家裡煮，這從傳統市場與大賣場的人流就可看出端倪。

黃珊珊指出，昨天到西門町吃午餐，但西門町的人潮不知道何時才會回來，這場疫災，萬華受傷甚深，直興市場、西寧市場也是萬華很重要的兩個市場，其中西寧市場沒有一個攤商染疫，是少數沒有確診攤販的公有市場，但是一樣在萬華區，客人也都不敢上門，「怎樣讓大家重新拾回對萬華的信心，我們還需要更多的努力。」

黃珊珊表示，因為五到七月的疫情大爆發，市府的災害準備金用在專責防疫旅館、篩檢站、醫護人員費用等部分，都已用罄了，現在也正在規劃第二波的紓困與振興方案，八月底送追加預算到議會爭取支持，「年底前希望能讓各行各業穩步向前！」