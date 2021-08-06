快移車！萬華、大同疏散門明8:00起只出不進　紅黃線可停車路段曝

▲北市關閉水門。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

輕颱盧碧雖已減弱為熱帶低氣壓，但外圍環流與西南氣流影響，已在台灣西半部降下大雨、造成部分災情，甚至不排除父親節登陸。隨著該熱帶低氣壓逐步靠近，北市自7日上午8時起，對萬華、大同區部分疏散門及越堤道路實施「只出不進」，並開放周邊紅黃線停車；若到疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰2400元，而如果是疏散門關閉後仍滯留於河濱公園的車輛，則將視車型開罰車主2650至5900元的罰緩。

台北市交通局指出，因應熱帶低氣壓靠近，萬華、大同區部分疏散門及越堤道路，自8月7日上午8時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

在萬華、大同區部分疏散門管制上，台北市水利局進一步指出，，依據最新預報資料，7日至8日會帶來明顯的降雨，且適逢大潮及上游水庫可能洩洪影響，將造成北市河川水位上漲，河川疏散門可能進行關閉，故針對預報水位較高的淡水河沿線疏散門（華江、桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌）。

而開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費部分，水利局則表示，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放，已停放於河川區內的車輛，也請儘早駛離移至堤內，到疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰2400元，而如果是疏散門關閉後仍滯留於河濱公園的車輛，則將視車型開罰車主2650至5900元的罰緩，提醒車主們務必配合切勿以身試法。

水利局也提醒，北市政隨時可能啟動疏散門及越堤坡道管制措施，請民眾密切注意颱風動態及疏散門啟閉消息，已停放於河川區內車輛的車主，請隨時注意疏散門關閉訊息移車或提早移車。車主可至台北市停車工程管理處堤外停車場防汛簡訊通知登錄車輛資訊，或下載「行動防災APP」，即可及時收到相關疏散門啟閉資訊。至於疏散門啟閉資訊可點此。

詳細開放停車範圍如下：

一、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。

【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門(華中疏散門)）（不含）】。

二、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

▲熱帶低氣壓來襲，北市6日宣布7日起關閉萬華、大同區部分疏散門。（點圖可放大／台北市水利局提供）

▼北市開放萬華、大同臨時停車指引。（點圖可放大／台北市交通局提供）