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重開萬華阿公店惹議　柯文哲動怒：名嘴靠中央廚房抹黑北市

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對有議員質疑北市府放任萬華阿公店導致本土疫情大爆發，如今又說9月要讓茶室復業，台北市長柯文哲7日大動肝火，昨天已經講復業標準，且一定是中央說可以，北市才做，但昨晚看到電視台名嘴口徑一致，用「中央廚房」提供的資料，帶風向抹黑北市，這不是政媒合一嗎？使用國家資源打擊反對者、抹黑另一個政黨，會讓人生氣就是因為這樣。

針對有議員質疑北市府放任萬華阿公店導致本土疫情大爆發，如今又說9月要讓茶室復業，台北市長柯文哲7日大動肝火，昨天已經講復業標準，且一定是中央說可以，北市才做，但昨晚看到電視台名嘴口徑一致，用「中央廚房」提供的資料，帶風向抹黑北市，這不是政媒合一嗎？使用國家資源打擊反對者、抹黑另一個政黨，會讓人生氣就是因為這樣。

柯文哲7日下午在北市防疫記者會上，被問到「在萬華茶室部分，有議員調閱資料發現北市府從2019年到現在，針對台北市172家萬華茶室開罰，次數卻只有5次，有人質疑是不是市府長期以來放任阿公店，導致現今狀況，為何先前不加強稽查、開罰，市府是否有統計172家中，有哪些違反土地使用規則？」

柯文哲回應，這個無法一下子講全部的資料，不過有去查到底怎麼回事，那位議員所知的只有商業處轄管的，而台北市對處罰，從衛生局、警察局、監管處、社會局，有各式各樣不同範疇的管理，也就是說該議員以偏概全，一定不只5件，那只是違反八大的案件，其實還有很多其他案件。

話鋒一轉，柯文哲指出，事實上昨天下午3時15分開記者會，他已經很清楚地講，台北市不會自己重開八大行業，這一定中央說可以，北市才會做；事實上，昨天會講，是由於若有一天中央說要開放八大行業，北市不會無條件讓他們復業，一定會要求更高，此外也講了很多東西不可能一次到位，從公安、食安、噪音、環保甚至使用執照、建照等，總不能說，沒有使用執照、是違建，還讓他們無條件復業。

他不滿地表示，但昨晚回去看電視，很清楚是「中央廚房」在供資料 ，進行認知作戰，說台北市9月要開放八大行業，而名嘴口徑相當一致，「我再聲明一遍」，昨天下午記者會已經講得非常清楚，台北市不會自己開放八大行業，一定是中央有講，且也跟業者講過不會無條件復業，不可能完全照過去標準，很多違建、使用執照問題，怎麼可能無條件復業？所以從食安、公安、消防、噪音、建造，每個都會去檢查，也知道不可能一次就完美。

講著講著，柯文哲大動肝火。他怒批，結果晚上回去看，這不是抹黑、帶風向、認知作戰嗎？這不是政媒合一嗎？使用國家資源打擊反對者、抹黑另一個政黨，不是這樣嗎？會讓人生氣就是因為這樣。

▼萬華茶室目前尚未復業。（圖／記者姜國輝攝，下同）

▲▼萬華茶室擬復業，但現場茶室目前都還是沒開門，唯一一間開門但不願具名的茶藝館老闆娘表示：停業期間電費照算，但因為無法進到店內，因此沒辦法繳電費，店內因此停電，抽水馬達故障，導致店內地下室淹水,時過2個月,設備幾乎都壞光,初步估計損失逾80萬元，而周圍店家幾乎都面臨停電狀況，對於9月能復業持保留態度萬華茶室文化老街,新冠肺炎,疫情,三級管制,解封,未營業,阿公店,八大行業,三水街,鴻達茶藝館,美金茶藝館。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼萬華茶室擬復業，但現場茶室目前都還是沒開門，唯一一間開門但不願具名的茶藝館老闆娘表示：停業期間電費照算，但因為無法進到店內，因此沒辦法繳電費，店內因此停電，抽水馬達故障，導致店內地下室淹水,時過2個月,設備幾乎都壞光,初步估計損失逾80萬元，而周圍店家幾乎都面臨停電狀況，對於9月能復業持保留態度萬華茶室文化老街,新冠肺炎,疫情,三級管制,解封,未營業,阿公店,八大行業,三水街,鴻達茶藝館,美金茶藝館。（圖／記者姜國輝攝）

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柯文哲台北萬華阿公店抹黑

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