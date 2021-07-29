民進黨9立委要求提供餐飲業補貼　列為紓困5.0重點補助對象

▲民進黨正國會立委要求提供餐飲業者補貼，並且列為紓困5.0重點補助對象。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨派系「正國會」立委29日發出聯合聲明表示，儘管目前大部分縣市餐廳有條件開放內用，國人仍處在疫情再次爆發的戒慎恐懼中，餐飲業仍難以恢復，因此呼籲針對餐飲業者再次提供紓困補貼，並且在「紓困5.0」將餐飲業列為重點補助對象。

民進黨立委黃秀芳、陳亭妃、陳瑩、吳琪銘、陳秀寳、莊競程、蔡適應、陳歐珀、余天等人29日下午發表聯合聲明，要求餐飲業者納入「紓困5.0」重點補助對象。

聲明強調，「再一次的紓困補貼」有其必要，因為只要鬆懈任何一項警戒措施，例如個人衛生措施、社交距離等，疫情便有可能再爆發。根據《美國醫學會雜誌》（JAMA）模擬美國北卡州的研究指出，基本上第一劑覆蓋率全國沒超過70%，要開放餐廳必須承擔很大的風險。

聲明表示，中央流行疫情指揮中心28日在記者會中指出，希望10月底前，疫苗施打劑次人口比可達到60％（劑／每百人）的目標，不過仍受到疫苗數量、施打意願、國內大規模接種的能力等因素影響。全國面臨公衛與經濟的拉鋸，是否有望在年底恢復過去歡樂聚餐時光仍在未定之天。

聲明指出，經濟部統計處公布6月餐飲業營業額為383億元，年減39.9%，為有統計資料以來最大減幅，其中餐館業年減40.4%，主因三級警戒禁止內用，致聚餐、宴會類型為主之餐廳營收明顯下滑；飲料店業則是年減38.8%。至於7月份的展望，經濟部估計餐飲業營業額仍較去年同月減少，預期營業額較6月成長的店數也不到四成。

聲明認為，餐飲業者共體時艱拚防疫，政府應續伸援手助紓困，餐飲業在各產業準備復甦之際，仍需守住防疫最後一道防疫關卡，建議政府即刻研處「餐飲業第二波紓困」，放寬條件、加速補貼，例如依據店家營業額降低之比例，提供不同程度的紓困補貼，繼續當餐飲業的後盾，協助度過最艱難的時刻。