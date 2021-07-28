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陳亭妃「怡靜本屆賽事都結束了」　遭酸爆真相曝！8／2還有團體賽

▲▼陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）

▲陳亭妃說，「正因為親身走過，我們才更心疼選手們及林忠雄老師所受到的委屈。」（圖／資料照／記者陳煥丞攝）

記者陳俊宏／綜合報導

鄭怡靜與林昀儒拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，卻有網友批評台南市政府未善盡照顧桌球選手，導致鄭怡靜戶籍遷台北。民進黨立委陳亭妃也發文談到此事，但一句「怡靜本屆的賽事都結束了」讓網友們紛紛傻眼，因為其實鄭怡靜8/2還有一場桌球女子團體賽。

「看到怡靜奪牌，讓我更加想念林忠雄老師了。」陳亭妃27日在臉書發文指出，或許不是那麼多人知道，但自她還是在當市議員時，鄭怡靜的啟蒙恩師林忠雄老師就邀請她加入桌球委員會，希望能共同為基層的體育發展一起做些事，並在委員會擔任主委十餘載的時間。

陳亭妃表示，大家都知道台南可以說是台灣的桌球搖籃，台南幫選手的實力更是響徹各縣市，甚至是國際；從早期的小霸王吳文嘉、蔣澎龍、張雁書、江宏傑再到鄭怡靜，都證明了台南這座文化古都，是有能力培育出國際級選手的。

▼鄭怡靜8/2還有桌球女子團體賽。（圖／路透）

▲▼鄭怡靜。（圖／路透）

陳亭妃寫道，但培訓這些資質過人的選手，長期下來可說是一筆非常不小的費用，每年台南桌球館的水電費、選手營養費、教練費、參賽支出、移地訓練等，加總起來一年的經費可能要400、500萬元。

陳亭妃指出，為了讓台南及台灣能夠培育出更多優秀的選手，她自民國98年起就向中央爭取台南桌球館成為基層訓練站，每年專案補助200萬元，剩下不足的部分，絕大多數都是由林忠雄老師拿出私房錢來填補，少部分才由他們桌球委員會的委員們東湊西籌來幫忙，而林老師可是完全不支薪的。

陳亭妃說，也因為被老師及選手們在逆境中尋求突破的精神所感動，所以在桌球委員會任職的期間，不管挑戰是多麽艱難，她都要告訴自己要陪老師、教練及選手們一起向前衝，「如果連我都不幫忙了，那誰來關心這些辛苦的教練及選手。」

「怎麼會想到，最後放棄這些選手的竟然是我們台南市政府。」陳亭妃感嘆，一個決定就把長期為台灣培育桌球國手的場館收回委外經營，甚至還讓廠商把國際標準桌球館改變成羽球場地。

▲▼ 東奧桌球混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜 。（圖／體育署）

▲▼台灣桌球混雙組合林昀儒、鄭怡靜奪下銅牌。（圖／體育署）

▲▼ 東奧桌球混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜 。（圖／體育署）

陳亭妃表示，「當時我不是沒有去向台南市政府教育局體育處拜託，甚至也開記者會提醒市府，希望他們能夠為桌球選手保留一個標準的訓練場地，但在市府的堅持之下，我們只能在場館和選手們一起流淚收拾。」

文中提到，「事情已經過去4年多了，老師也抑鬱離開了，今天因為大家關心怡靜，所以這件事在多年之後又被提起。我只希望有些當時主導改變委外條件，堅持商業經營管理的官員，以及完全不瞭解當時來龍去脈的市府相關人員，真的不要只想撇清責任，甚至掩蓋事實的真相，進而抹煞別人對桌球推動的努力。正因為親身走過，我們才更心疼選手們及林忠雄老師所受到的委屈。」

對此，有網友留言，「原來是4年前的事，陳亭妃委員和賴清德的恩怨情仇都鬥爭十幾年了，要黨內互打，能不能等東奧結束再鬥，你們民進黨這個時候搞內鬥，不怕影響選手的心情嗎？」

▼陳亭妃稱「怡靜本屆的賽事都結束了」挨酸。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃「怡靜本屆賽事都結束了」　遭酸爆真相曝！8／2還有團體賽。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃則回應，「今天有人把矛頭指來我身上，我不用回應？我和林老師的女兒選在今天講，也是因為怡靜本屆的賽事都結束了，若現在不講，奧運過後，誰還關心選手的待遇？誰會照顧選手？」

但其實鄭怡靜8/2還有一場桌球女子團體賽，是對上美國隊。這也讓許多PTT網友酸陳亭妃，「好了啦，蹭到連鄭怡靜還有比賽都忘」、「選舉到了，開始內鬥」、「2022台南市長好刺激」、「通通給我蹭起來。」

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