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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

百位政要LINE遭駭客入侵　綠營高層：早用telegram等軟體分流

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與政府高層政要。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對府院、軍方、縣市長及朝野政黨等百位高層政要，所使用的LINE通訊軟體竟遭駭客入侵。對此，民進黨高層受訪表示，黨內幹部早已使用如telegram等其他通訊軟體來分流，若Line資安疑慮無法化解，不排除直接採用其他通訊軟體。

熟悉網路產業人士表示，LINE通訊軟體雖然在台灣市佔率相當高，但產品穩定性與資安問題並非完全無爭議。他說，今年3月初，其實就已經有報導指出，日本LINE位於上海的中國外包員工無故入侵日本國內用戶資料庫，從一部日本的伺服器查看當地 LINE 用戶的數據資料，以及未加密的對話內容、照片等；接著，在今年的4月份，LINE更曾發生過全台大當機事件，造成超過千萬使用者恐慌。

對於這次有百位政要疑似被駭客入侵，還將原先設定可保護訊息的「Letter Sealing」進階加密功能關閉，對於鎖定目標精準的行為，LINE已造成用戶使用疑慮。網路產業人士指出，如果真如媒體所報導，不排除「內神通外鬼」，顯然LINE台灣總公司內部資安控管出現重大問題，用戶又該如何安心使用？

他指出，這不是民眾的問題，LINE作為提供服務的企業，甚至還向用戶收取費用，難道不須負起企業責任，民眾或商業用戶難道不能提出求償？

此外，他也認為，保護數據資安與用戶隱私是企業的責任，如今傳出的雖然只是資訊疑似外洩，但如今LINE的服務還涵括網路叫車、電子錢包支付的系統，若資安疑慮無法化解，用戶資料若進一步遭到外洩，恐引發更大爭議。

在民進黨方面，民進黨發言人顏若芳表示，黨內有例行的資安教育課程，也曾多次呼籲幹部，機密訊息不使用通訊軟體傳遞，並透過分流處理資訊，避免雞蛋放在同一籃子裡，而多數幹部也都有使用除了LINE以外，像是telegram等其他通訊軟體來分流處理資訊。

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