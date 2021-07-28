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五倍振興券「1千換5千」？將耗掉1100億紓困預算

▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲三倍券（圖／記者劉維榛攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情降溫，國內自7月27日起降為二級警戒。為了讓受衝擊產業早日回歸正軌，行政院已著手在研擬相關產業振興方案，推估最快9月發行。而針對朝野立委喊出6倍券、10倍券，官員表示，紓困預算僅餘1600億左右，單是發放5倍券就要花費近千億，若要發「更高倍數」的消費券，恐需舉債支應。

行政院發言人羅秉成日前在行政院會記者會指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前還剩下1600億，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。

國內進入2021年後爆發新一波本土疫情，行政院6月修法將特別預算上限提高至8400億元。據估算，紓困1.0、2.0、3.0，陸續已用掉4200億預算，目前正在執行中的紓困4.0，也用掉近2600億，僅剩約1600億元額度。

去年政院發行三倍券，民眾用1000元換取3000元消費券，並限制在期限內使用完畢、避免「囤積」，短時間內大大提振國內經濟。今年疫情嚴重程度、影響層面廣過去年，振興券的振興幅度可能增加，傳出會以1000元為單位，讓振興效果變5倍。

根據估算，以去年三倍券511億元經費為基準的話，今年若推出要民眾花費1000元換5000元的「5倍券」，經費將逼近1100億元。若發到6倍券、10倍券，恐需額外舉債支應。

官員表示，目前到底要發幾倍券還未定案，但有了年發行三倍券的經驗以及先行的軟硬體建設，此次發放與消費過程應會更順暢，至於額度部分仍要聽取各方意見再行定案。

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