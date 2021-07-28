綠營拋振興5倍券、6倍券　柯文哲：乾脆說我主張100倍券

記者袁茵／台北報導

行政院已著手在研擬相關產業振興方案，推估最快9月發行，外傳今年是「五倍券」，立委何志偉更喊到「六倍券」，引發外界熱議。台北市長柯文哲28日表示，這時候有人喊五倍券，就有人講六倍券，乾脆說他主張發100倍券算了。

針對行政院將要發振興券，外傳今年是「五倍券」，何志偉更喊到「六倍券」，柯文哲28日表示，在這種時候，有人喊五倍券，就會有人喊六倍券，那乾脆說「柯文哲主張發100倍券」。他進一步說，自己的意思是，如果要回到學術上來看，發這種振興券要有2種目的。

柯文哲說，第一，例如去年發三倍券時為何導入無現金交易？自己不認為產業要完全回到過去，因為後疫情時代產業一定要轉型，得做到輔導產業轉型目標；第二，一般來說振興券時間拉太長會沒效果，變成「剛性需求」，以自己為例，自己之前是使用悠遊卡拿到3000元，每天坐公車直至12月，最後把剩下的拿去市場花掉，這對刺激經濟沒效果，所以如果振興券要對刺激經濟有效果，第一是政策引導效果，第二要有時間限制，不然沒有加速作用。

至於要怎麼發行？柯文哲強調，去年發紙張振興券，光是印刷就花了23億，還不包括人力，「我覺得是這樣啦！國家推出政策時要有前瞻性，該前瞻的不前瞻，還用最Low的方法，先花掉23億，結果什麼都沒有。」

台北市政府今下午3時15分召開防疫記者會，由市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤共同主持，並對士林某長照機構爆有群聚感染狀況、中央分配給北市疫苗不足、行政院擬發振興「5倍券」、桃園市議會通過普發5000元、總統蔡英文預約施打高端疫苗等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）