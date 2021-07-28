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平鎮棒球場維護差　黃敬平：車亂停花圃+公園草木枯...

▲平鎮棒球場完工年餘，卻疏於維護。（圖／黃敬平服務處提供）

▲黃敬平邀集相關單位會勘研議，改善疏於維護的平鎮棒球場。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮棒球場完工年餘，未見相關單位維護管理，引發民眾不滿，向市議員黃敬平提出陳情。為此黃敬平邀集體育局、教育局、交通局、區公所、平鎮分局、平鎮高中會勘研議改善。黃敬平說，平鎮棒球場由體育局興建，預計完工後移交給平鎮高中做管理，但移交前的空窗期權責劃分不清，疏於維護，連綠帶土壤都已硬化。

▲平鎮棒球場完工年餘，卻疏於維護。（圖／黃敬平服務處提供）

▲車輛未依規定停放。（圖／黃敬平服務處提供）

黃敬平議員28日指出，目前平鎮棒球場處在半開放的狀態，雖未排除人車進入，卻也造成環境管理不易、車輛不依規定停放、體育局設立的入口伸縮門、圍籬甚至尚未申請雜項執照，髒亂等問題層出不窮，容易形成治安及環境髒亂隱憂。

▲平鎮棒球場完工年餘，卻疏於維護。（圖／黃敬平服務處提供）

而棒球場旁德育公園已經由區公所維護管理，但民眾反映公園內缺乏水源，造成許多植物枯死，區公所應加強澆灌。體育局指出，入口伸縮拉門及圍籬正向建管處申請執照中，而人行道鋪面也會協助修復後交由區公所接管。

區公所表示，車輛違規停放人行道及花圃將儘快設立牌面警示，做為警方執法告發之依循，而公園內草木易枯死的問題將請委外廠商加強澆灌，以及汰換耐旱植物改善。

據指出，砸下1億6千萬元重新打造的桃園平鎮棒球場，在2020年5月完工，期間遇到疫情及使用執照核發等各方問題，而出現未見相關專責單位維護管理情形。

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