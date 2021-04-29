鄭文燦說溜嘴華航諾富特「有新個案產生」　黃敬平質疑要罰嗎？

▲市長鄭文燦接受媒體聯訪指出，華航諾富特淨空是因「有新個案產生」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

華航機師染疫案延燒，桃園市長鄭文燦29日於市議會進行市政總質詢證實，華航諾富特飯店今天進行淨空計畫，並在中場休息時間表示「是因有新個案產生」，藍營市議員黃敬平於臉書Po文指出「鄭文燦說溜嘴了！」、「鄭文燦踩了紅線，搶先陳時中一步證實，難道沒有要處罰的疑慮或問題嗎？」

▲黃敬平臉書Po文「鄭文燦說溜嘴！」（圖／翻攝自黃敬平臉書）

黃敬平說，這個華航諾福特飯店主管確診案？是不是應該是由下午中央疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中來宣佈吧？鄭文燦踩了紅線，搶先陳時中一步證實，難道沒有要處罰的疑慮或問題嗎？之前徐巧芯、柯P大嘴巴，衛福部就恐嚇要調查開罰…。

▲華航諾富特「有新個案產生」淨空14天並清潔消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

黃敬平Po出該文後，網友看法不同並留言「綠色的沒關係啦？」、「雙標中是敢罰？」、「現在疫情重要，有需要打字用說溜嘴這字眼嗎？」市長鄭文燦是於市政總質詢中場休息時接受媒體聯訪表示，今天早上指揮中心陳時中、桃園市衛生局長王文彥都在華航諾富特飯店現場，淨空完畢之後也會做清消，靜置14天，主要是希望華航諾富特飯店不要產生任何群聚的風險。

鄭並接口道，是因為有新的個案產生，然後經過判斷以後確實具有這種潛在的風險，因此才做這個決定，不過在之前他已多次提醒指揮中心，針對包括華航的機師或者是相關的確診人員足跡較多地方要採取高標準來防疫。

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